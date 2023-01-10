Списки пострадавших в Макеевке бойцов из Самарской области не будут опубликованы

Сведения о пострадавших в Макеевке военнослужащих из Самарской области не будут размещаться публично. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на областного военного комиссара Алексея Вдовина. По его словам, если имена погибших станут известны, иностранные разведки могут начать проводить «информационные мероприятия» в отношении их родственников.

«Списки публиковаться не будут. Во-первых, это персональные данные, во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено»,— приводятся в сообщении слова Алексея Вдовина.

Как заявляют областные власти со ссылкой на военкома региона, вся информация в военных комиссариатах предоставляется персонально членам семей военных. Это происходит при обращении родных и близких бойцов. Эти сведения сообщают указанным лицам сотрудники военного комиссариата, добавил Алексей Вдовин.

Вооруженные силы Украины в новогоднюю ночь атаковали ракетами HIMARS здание училища в городе Макеевке в ДНР. В нем находилось подразделение российских военных. Минобороны РФ сообщило о 89 погибших. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о том, что среди жертв есть военные из региона. Два борта с ранеными уже прибыли в Самарскую область. Они продолжат лечение в местном госпитале. В настоящее время еще 15 бойцов из региона остаются в больнице в Ростове-на-Дону.

Георгий Портнов, Самара