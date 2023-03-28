На Кубани хотят изменить федеральный закон о семеноводстве

В Законодательном собрании Краснодарского края пройдет совещание, на котором депутаты обсудят внесенный в Госдуму РФ законопроект об изменениях в федеральный закон о семеноводстве. Без прогресса в семеноводстве невозможны дальнейшие успехи в АПК, а своих семян подсолнечника, свеклы и сои еще недостаточно, отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

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В случае, если федеральные парламентарии примут законопроект, будут внесены соответствующие корректировки и в региональные нормативные акты, уточнил Юрий Бурлачко.

По словам председателя ЗСК, в доктрине продовольственной безопасности прописано, что 75% высеваемых семян должны быть отечественной селекции. При этом, по словам главы кубанского парламента, собственных семян подсолнечника, свеклы и сои еще недостаточно.

В новом законопроекте прописаны положения, определяющие направления аграрной политики в сфере семеноводства. Отдельный пункт посвящен селекции. Санкционное давление не ослабевает и поэтому нужно полностью обеспечить агропром не только семенами зерновых культур, в том числе и кукурузы, но и пропашно-технических – подсолнечника, сои, свеклы, рассказал председатель ЗСК.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», с 2024 года в России собираются ввести квоты на импорт семян подсолнечника, кукурузы и сои. Такое предложение высказали в Минсельхозе РФ. Однако участники рынка АПК высприняли это предложение неоднозначно. «Иностранные семеноводческие компании производят семена под конкретные потребности страны. Если какой-то объем в результате ограничений не будет завезен, значит, его нужно будет заменить. А заменить особо и нечем»,– отмечал «Ъ-Кубань» руководитель отдела снабжения концерна «Покровский» Дмитрий Тобилко.

В 2023 году в Краснодарском крае половину площадей засеют отечественными семенами подсолнечника, подчеркивал на краевом предпосевном совещании вице-губернатор региона Андрей Коробка. То же касается и сахарной кукурузы – 2,5 тонны семян посеют в этом году на 185 гектарах.

По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, регион производит 4 тыс. тонн семян подсолнечника и 23–25 тыс. тонн готовых семян разных сортов и гибридов кукурузы.

Андрей Пугачев

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