Кубанские аграрии просят не спешить квотировать импорт семян

С 2024 года в России собираются ввести квоты на импорт семян подсолнечника, кукурузы и сои. Такое предложение высказали в Минсельхозе РФ. Однако в кубанские аграрии уверены — торопиться с этими ограничениям не стоит.

«Мы в основном выращиваем крупноплодный подсолнечник из отечественных семян, занимающий у нас 90% площадей,— рассказал «Ъ-Кубань» руководитель отдела снабжения концерна «Покровский» Дмитрий Тобилко.— А вот подсолнечник масличного направления производим из импортного семенного материала. Импортные семена масличного подсолнечника характеризуются более высокой урожайностью, они более выносливы, созревают в одно и то же время, неприхотливые в защите. Соответственно, выше получается и экономический эффект».

По словам эксперта, иностранные семеноводческие компании производят семена под конкретные потребности страны. Если какой-то объем в результате ограничений не будет завезен, значит, его нужно будет заменить. А заменить особо и нечем. У нас нет необходимых мощностей для производства семенного материала в нужных количествах. В итоге объем, который не завезут, не будет посеян. А значит, возможен коллапс. Сельхозпроизводители могут вернуться к урожайности подсолнечника в 10–15 ц/га, считает Дмитрий Тобилко.

«Даже если зарубежные компании локализуют свои производства на территории России и будут производить свои семена здесь, то родительские формы гибридов подсолнечника все равно будут иностранные»,— заключил господин Тобилко.

Не поддерживает введение квот на импорт семян и Российский зерновой союз. Это может привести к снижению урожайности, считает президент РЗС Аркадий Злочевский.

Как ранее заявлял господин Злочевский изданию РБК, чтобы ограничивать импорт, нужно сначала произвести аналогичные отечественные семена. Иначе мы просто снижаем уровень конкуренции, что приведет к подорожанию отечественных сортовых семян, которые не покупают по причине их экономической неэффективности.

«Это не значит, что мы не можем сеять наши, отечественные сортовые семена. Но они проигрывают конкуренцию гибридам — говорил президент РЗС.— Урожайность у гибридов лучше, а поставки, как правило, сопровождаются технологическими консультациями и комплексом защиты для этих семян».

Между тем в этом году в Краснодарском крае половину площадей засеют отечественными семенами подсолнечника, подчеркивал на краевом предпосевном совещании вице-губернатор региона Андрей Коробка. То же касается и сахарной кукурузы — 2,5 тонны семян посеют в этом году на 185 гектарах.

Как отмечал на предпосевном совещании директор ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Вячеслав Лукомец, потребность России в семенах подсолнечника — порядка 40–50 тыс. тонн в год. Для обеспечения аграриев достаточным количеством семян нужно засевать около 40 тыс. гектаров гибридами отечественной селекции. Но пока удается обрабатывать только 25 тыс. гектаров. И пока не все семена на этих площадях российские.

По словам главы Национального семенного альянса Игоря Лобача, при наличии спроса и подаче заявок от хозяйств до конца марта к началу посевной 2024 года все российские аграрии будут на 100% обеспечены качественными отечественными гибридами подсолнечника и кукурузы.

По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, регион производит 4 тыс. тонн семян подсолнечника и 23–25 тыс. тонн готовых семян разных сортов и гибридов кукурузы.

Андрей Пугачев