«Такие лоты чаще встречаются в домах сегмента deluxe»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, в каких еще новостройках продается жилье с собственным двором или террасой, а также о его стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Группа Компаний ПИК» Фото: «Группа Компаний ПИК»

Квартиры и апартаменты, расположенные на первых этажах ЖК, нередко становятся не самым ликвидным форматом. Жить там готовы и хотят немногие потенциальные клиенты. В целом предложения на первых этажах, как правило, менее востребованы у покупателей, а цены на такие лоты ниже, чем на варианты на типовых уровнях. Но если у объекта недвижимости класса бизнес и выше появляется такое уникальное преимущество, как собственное патио, то он становится не только ликвидным, но и эксклюзивным.

Под приватным патио в данном случае подразумевается небольшой закрытый собственный двор или терраса на уровне первого этажа. Такой формат жилья в Москве продается только в четырех жилых высокобюджетных комплексах, посчитали эксперты компании Kalinka. Они изучили 46 столичных новостроек премиум и бизнес-класса со сроками сдачи в эксплуатацию не позднее конца 2026 года. Лоты с патио чаще всего предусматривают в домах сегмента deluxe, но отдельные варианты встречаются и в проектах бизнес и премиум-класса, отмечают брокеры.

В высокобюджетных комплексах есть возможность обыграть такие форматы, сделать их действительно уникальными и востребованными. В премиальном сегменте стоимость подобных вариантов начинается от 80 млн руб. и доходит до 250 млн руб. Больше всего лотов с отдельным входом и собственным патио сконцентрировано в премиальном жилом комплексе, расположенном на первой береговой линии Москвы-реки, на полуострове Покровское-Стрешнево. Здесь экспозицию составляют 30 квартир площадью от 50 кв. м, цены — от 27 млн руб.