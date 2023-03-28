Приморский суд Петербурга запретил цитировать фразу Жан-Поля Сартра об антикоммунистах

Приморский районный суд Петербурга запретил цитировать фразу Жан-Поля Сартра об антикоммунистах на территории России. 28 марта состоялось финальное заседание по рассмотрению иска от городской прокуратуры, в котором требовалось запретить выражение французского философа. Весь процесс длился около десяти месяцев, а последнее заседание 28 марта — около 15 минут.

Изначально ответчиками по иску были 42 ответчика, но к последнему заседанию их количество сократилось до шести — нескольких сайтов. Связано это с тем, что большинство сайтов, на которых была размещена цитата, удалили ее или же были заблокированы Роскомнадзором по иным причинам.

«Ъ-СПб» подробно рассказывал об итогах предыдущего заседания 21 марта, на котором суд решил вывести из дела коммуниста Алексея Филиппова. Он был оштрафован в 2022-м году по статье КоАП о разжигании ненависти и вражды за публикацию цитаты на своей странице «Вконтакте». Суд посчитал цитирование возбуждением ненависти к социальной группе антикоммунистов. Прокуратура сняла претензии, после того, как господин Филиппов удалил запись.

Подробнее о присуждении штрафа в материале — «Суду краснеть не пришлось».

Екатерина Рязанова

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