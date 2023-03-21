Суд исключил ранее оштрафованного коммуниста из дела о запрете цитаты Сартра

В Приморском районном суде Санкт-Петербурга 21 марта прошло очередное заседание по иску прокуратуры о запрете распространения в интернете картинки с цитатой французского философа Жан-Поля Сартра с критикой в адрес антикоммунистов. Иск был подан еще в мае 2022 года.

Изначально ответчиком по иску выступал член КПРФ Алексей Филиппов. Позже к нему присоединились несколько юридических лиц, на сайтах которых публиковалась цитата, но установить владельцев ресурсов прокуратуре не удалось. В феврале 2022 года районный суд уже штрафовал господина Филиппова на 10 тыс. руб. из-за публикации картинки с портретом философа и цитатой: «Каждый антикоммунист — сволочь». В его действиях нашли признаки возбуждения вражды (ст. 20.3.1 КоАП). Оспорить штраф члену компартии не удалось.

Представитель прокуратуры начала заседание во вторник с уточнения исковых требований. В частности, из числа ответчиков предложили исключить ООО «МТ», на интернет-ресурсах которой есть цитаты Сартра. По словам прокурора, сайт добровольно удалил публикации с упоминанием философа. Суд требование удовлетворил. Тогда юрист Татьяна Дьячкова, представляющая интересы Алексея Филиппова, потребовала исключить из процесса и самого господина Филиппова, поскольку он, как и ООО «МТ» добровольно удалил спорные материалы. Прокуратура возражала, но безрезультатно.

«На каком основании прокуратура выбирает для этого преследования именно Алексея Филиппова? По каким причинам: политические мотивы, научные? Нелюбовь к Сартру, а значит, к Филиппову? … Если ООО «МТ» исключили, а у Алексея Филиппова такие же обстоятельства, то на каком основании одно ходатайство удовлетворяет суд, а такое же ходатайство Филиппова суд не удовлетворил бы?»,— заявила юрист Татьяна Дьячкова.

Выслушав доводы сторон, судья приняла решение отстранить коммуниста от дальнейшего процесса. Следующее заседание назначили на 28 марта. В качестве заинтересованного лица в деле остается профессора СПбГЭУ Сергей Фокин, который переводил высказывания философа на русский язык. Ученый уже несколько раз проигнорировал вызовы в суд.

Напомним, что в марте 2022 года коммунист Алексей Филиппов не смог оспорить штраф в 10 тыс. руб. за размещение цитаты из французского философа Жан-Поля Сартра «Каждый антикоммунист — сволочь». Суд посчитал это возбуждением ненависти к социальной группе антикоммунистов.

Подробнее в материале «Ъ-СПб» — «Суду краснеть не пришлось».

Екатерина Рязанова

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