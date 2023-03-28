ЦБ сообщил о существенном превышении темпов роста цен на жилье над доходами населения

Цены на жилье в России, несмотря на работу льготной ипотеки, с 2020 года росли существенно быстрее, чем доходы населения. Кроме того, за этот период сильно выросли цены на новостройки и разница между стоимостью первичного и вторичного жилья, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов в ходе конференции «Ипотечное кредитование в России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Цены (на жилье.— ''Ъ'') не просто выросли сами по себе, они выросли существенно выше, чем доходы населения. И что получается в итоге? Доступность жилья как минимум не растет»,— отметил господин Данилов (цитата по ТАСС).

Аналитик также сообщил, что с 2020 года сильно «разъехались» цены на «первичку» и «вторичку». Это трудно объяснить тем, что новостройки — более качественное жилье, считает господин Данилов. По его мнению, фактор качества в какой-то мере присутствует, но за два года вряд ли как-то существенно повлиял на разницу цен между первичным и вторичным жильем. «Стали как-то кардинально лучше, качественнее строить жилье, чем два года назад? Вряд ли»,— заявил он.

«Сколько среднегодовых зарплат, если не пить, не есть, все откладывать, сколько лет надо откладывать, чтобы купить квартиру? Если в конце 2019 года на "первичке" это было шесть лет, то сейчас это восемь лет,— сказал господин Данилов,— то есть о какой доступности мы говорим? Понятно, что в такой ситуации сначала придумывается льготная программа, потом эти схемы с околонулевой ставкой. А дальше что? Мы отрицательные ставки будем придумывать?»

По мнению господина Данилова, потенциал искусственного поддержания спроса на ипотеку исчерпан и регулятор выступает за более долгосрочное и стабильное решение проблемы. Он напомнил, что ЦБ хочет применять повышенные резервы по ипотечным кредитам, полная стоимость которых существенно ниже рыночной. При этом аналитик подчеркнул, что эта мера никак не затронет заемщиков и речь идет только об ужесточении требований к банкам.

27 марта замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что снижения стоимости жилья в России при текущих рыночных условиях в строительной отрасли ждать не стоит. «Дом.РФ» оценил запуск новых проектов строительства многоквартирного жилья в 2022 году в 41,8 млн кв. м — на 2% ниже показателя 2021 года. В целом, констатируют эксперты, пережив две волны спада спроса (даже с учетом «разогрева» льготными ипотечными программами он в итоге за год сократился на 20%), рынок многоэтажек остается довольно устойчивым, хоть и с перекосом в сторону предложения: объем непроданного жилья на 20% превышает показатели последних трех лет.

Подробнее — в материале «Жилье в поисках спроса».

Эрдни Кагалтынов