Минстрой предупредил, что снижения цен на жилье ждать не стоит

Снижения стоимости жилья в России при текущих рыночных условиях в строительной отрасли ждать не стоит. Об этом сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин, его слова приводит «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Не надо ждать снижения роста цен на квадратный метр с учетом роста некоторых позиций строительных материалов, с учетом роста проектного финансирования, исходя из сокращения темпов продаж, с учетом декларируемого качества проектов, с учетом стоимости земли и так далее»,— сказал господин Стасишин.

Он считает, что на данный момент установлен идеальный баланс цены и способов улучшения жилищных условий. Аналитиков он призвал быть острожными в прогнозах, чтобы не вводить людей в заблуждение.

Господин Стасишин также рассказал о проработке мер по стимулированию спроса на ипотеку. При этом он отметил, что у Минстроя нет данных о разработке льготной ипотеки для чиновников. Ранее сегодня о подготовке таких мер Минфином сообщил РБК.

По данным «Инком-Недвижимости», спрос на новостройки в Москве снизился на 44% по сравнению с февралем 2022 года. Из материалов Росреестра следует, что в феврале на первичном рынке граждане заключили на 48% сделок меньше, чем в прошлом году. Средняя цена квадратного метра в новостройках старой Москвы сейчас превышает 340 тыс. руб. За год она снизилась на 1,5%.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Новостройки растеряли интерес».

Милена Костерева