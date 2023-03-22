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Коммерсантъ FM
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В Госдуму внесен законопроект о кредитных каникулах для всех созаемщиков участника военной операции

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции внесла в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для всех созаемщиков участника спецоперации, в том числе родителей и усыновителей военнослужащего. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«До сих пор этой льготой (кредитными каникулами.— “Ъ”) могли воспользоваться только супруга, дети и иждивенцы (участника военной операции.— “Ъ”). Теперь же — все созаемщики, включая родителей и усыновителей»,— уточнил в Telegram-канале глава рабочей группы и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Законопроект предлагает прекращать кредитные обязательства всех созаемщиков военнослужащих (включая добровольцев и мобилизованных), погибших или получивших тяжелую инвалидность в ходе военной операции. «Действующий закон составлен так, что при наличии созаемщиков-родителей (усыновителей) долг не списывается в полном объёме, а ложится на их плечи»,— отметил господин Турчак.

Он отметил, что законопроект вошел во второй доклад рабочей группы, направленный президенту России Владимиру Путину на прошлой неделе по итогам выездного заседания в Краснодарском крае.

Право на кредитные каникулы или на списание потребительских и ипотечных кредитов участники военной операции, мобилизованные и добровольцы, получили с 7 октября 2022 года. Согласно действующему законодательству, кредитные каникулы также распространяются на супругов и детей военнослужащих. По состоянию на 1 февраля российские банки оформили кредитные каникулы участникам операции и членам их семей на 67,5 млрд руб.

Из-за отсутствия информации о статусе военнослужащего банки не всегда могут предоставить им льготы. Ассоциация российских банков 2 февраля опубликовала письмо в Федеральную налоговую службу «О подтверждении информации о военнослужащих». Ряд писем по сходным проблемам АРБ уже направляла в ФНС, Минобороны и ЦБ.

Подробнее о проблемах с оформлением кредитных каникул — в публикации «Ъ» «Мобилизации не хватает статуса».

Эрдни Кагалтынов

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