Microsoft улучшила работоспособность и представила новый дизайн Teams

Американская корпорация Microsoft представила обновленное приложение Teams с новым интерфейсом. Как заявляют разработчики, теперь приложение устанавливается в три раза быстрее, а подключается к собраниям — в два раза быстрее. Также оно потребляет вполовину меньше оперативной памяти и на две трети меньше места на диске.

Новый дизайн Teams похож на Windows 11 — в нем присутствует полупрозрачность окон, а также схожая цветовая палитра. Благодаря новым видеофильтрам можно менять оттенок видео. При включении темной темы приложения автоматически подстраивается под систему, также появились темы и групповые изображения профилей. 3D-аватары теперь могут заменять человека в видеочате и будут подстраиваться под его голос. В Teams стало удобнее переключаться между разными профилями, которые теперь раскрываются в одном меню. В Microsoft рассчитывают, что новая технологическая база клиента поможет работе с инструментом Copilot и другими ИИ-помощниками.

Евгений Федуненко