Microsoft добавила инструмент Copilot в приложения и службы Microsoft 365

Американская корпорация Microsoft добавила инструмент Copilot в Microsoft 365: он появится в качестве чат-бота в Word, Excel, PowerPoint, Outlook и Teams. Также компания добавит бизнес-чат, который будет выдавать краткую сводку обновлений из всех приложений и служб.

Word Copilot поможет начать работу не с чистого листа, а с заготовленного документа по теме, который можно редактировать и видоизменить. На основе текстового документа инструмент сможет самостоятельно создать презентацию в PowerPoint. В Excel Copilot сможет самостоятельно проанализировать тренды и создать визуализацию данных. Кроме того, инструмент наведет порядок в почте Outlook, а в Teams поможет войти в курс дела, если пользователь опоздал на встречу. Также по результатам совещания он сможет выдать краткую сводку с основными тезисами.

Евгений Федуненко