Глава Минобороны Болгарии заявил о невозможности поставить Украине 155-миллиметровые снаряды

Болгария не может поставить Украине снаряды калибра 155 мм, которые применяют страны НАТО, заявил глава болгарского Минобороны Димитар Стоянов. По его словам, что у болгарской армии нет боеприпасов подобного калибра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Borislav Troshev / Anadolu Agency / AFP Фото: Borislav Troshev / Anadolu Agency / AFP

Он подчеркнул, что Болгария при этом соблюдает договоренности по оказанию военной помощи Украине. «Хотя Украине и предоставляются боеприпасы и оружие, конфликт не уменьшается, а, наоборот, углубляется»,— считает министр (цитата по Болгарскому национальному радио).

В марте Euractiv со ссылкой на источники сообщил, что Болгария за два года направила Украине вооружение общей стоимостью более $1 млрд через третьи страны. Болгарское Минэкономики говорило, что после ввода российский войск на украинскую территорию ни одной компании в стране не было выдано разрешение на экспорт оружия на Украину. Еврокомиссар Тьерри Бретон призывал Болгарию нарастить объемы выпуска боеприпасов для ВСУ.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер