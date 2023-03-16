Еврокомиссар Бретон призвал Болгарию нарастить объемы выпуска боеприпасов для ВСУ

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает, что Болгария имеет «хороший потенциал» для наращивания производства боеприпасов, в которых нуждается Украина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman, Reuters Фото: Yves Herman, Reuters

Господин Бретон рассказал изданию Politico о том, что София могла бы продавать боеприпасы активно поддерживающим Украину странам Евросоюза, которые впоследствии передавали бы их Киеву.

«Болгарские предприятия могли бы нарастить поставки нынешним клиентам, которые входят в ЕС. Страны, у которых есть запасы, смогут передать их Украине, а производители смогут увеличить производство, чтобы пополнить эти запасы. Для меня было очень важно получить эту гарантию»,— подчеркнул Бретон.

Прямой военной помощи Украине Болгария не оказывает. По словам президента страны Румена Радева, подобных планов у руководства страны нет. По словам господина Радева, предоставлять военную поддержку Украине — все равно что «гасить огонь бензином».

Немецкое издание Welt сообщало, что Болгария активно поддерживала Украину в «решающие месяцы» конфликта с Россией, поставляя Киеву боеприпасы и дизельное топливо через третьи страны. Портал Euractiv со ссылкой на источники отмечал, что Болгария за два года направила Украине вооружения общей стоимостью более $1 млрд через третьи страны.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов