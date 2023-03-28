Суд в Приамурье приговорил мобилизованного сына матери-инвалида к условному сроку за самоволку

Благовещенский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному Сергею Стенькину за самовольное оставление части (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Он осужден условно на шесть лет с испытательным сроком в пять лет. Как рассказал «Ъ» адвокат подсудимого, приговор обжаловать не будут.

28-летний житель поселка Соловьевск Сергей Стенькин до мобилизации работал электрослесарем на предприятии «Прииск Соловьевский» и жил в поселке вместе с матерью. В сентябре 2022 года ему вручили повестку и направили в одну из дальневосточных частей. Его мать Ольга Стенькина, которая в то время оформляла инвалидность (третьей группы, ревматоидный артрит), пыталась добиться для сына отсрочки, но безрезультатно.

Уже находясь в части, боец получил увольнительную на один день, но не вернулся в часть, а отправился из Благовещенска в Новосибирск. Позже он объяснил это тем, что пытался собрать нужные документы для проведения матери операции и оформления опеки над ней. По возвращении в Приамурье он был задержан, тогда же написал рапорт с просьбой отправить его в зону СВО.

Сторона обвинения запрашивала для фигуранта шесть лет реального лишения свободы. Защита добивалась более мягкого решения. «Суд учел, что мать Сергея является инвалидом и имеет ряд серьезных заболеваний, которые не позволяют ей самостоятельно обслуживать себя в быту и в повседневной жизни. С этим прежде всего и с его желанием убыть добровольно в зону СВО я связываю столь приемлемый для защиты приговор суда. Фактически суд проявил снисхождение и милосердие. Это очень сложное и очень драматичное дело, и несмотря на то что суд не оправдал Сергея, мы не будем обжаловать это решение»,— прокомментировал «Ъ» исход процесса адвокат Каро Жамкочян.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Самоволка довела до суда».

Анна Яшина, Благовещенск