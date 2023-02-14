Самоволка довела до суда

В Благовещенском гарнизонном военном суде (Амурская область) начался процесс по уголовному делу мобилизованного Сергея Стенькина. Он обвиняется в самовольном оставлении части. Сам подсудимый объясняет свой поступок тем, что хотел оформить опеку над матерью-инвалидом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Процесс по делу Сергея Стенькина проходит в закрытом режиме. Адвокат подсудимого Каро Жамкочян сообщил «Ъ», что прокурор зачитал обвинительное заключение, а подсудимый заявил, что вину не признает.

28-летний житель поселка Соловьевск Сергей Стенькин до мобилизации работал электрослесарем на предприятии «Прииск Соловьевский» и жил в поселке вместе с матерью. Он отслужил в армии, окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения в Хабаровске. В сентябре 2022 года ему вручили повестку и направили в одну из дальневосточных частей. Его мать Ольга Стенькина, которая в то время оформляла инвалидность (у нее серьезные проблемы с суставами), пыталась добиться отсрочки от мобилизации сына, но безрезультатно.

Уже находясь в части, Сергей Стенькин получил увольнительную на один день, но не вернулся вовремя, а отправился из Благовещенска в Новосибирск.

Позже он объяснил это тем, что не успел собрать все нужные документы для проведения матери операции и оформления опеки над ней.

В конце ноября Сергей Стенькин был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного следственным отделом Следственного комитета России по Благовещенскому гарнизону по ст. 337 УК РФ (самовольное оставление воинской части). Ему была избрана мера пресечения в виде наблюдения командования воинской части.

Адвокат Сергея Стенькина считает, что в основу его поступка легли тяжелые жизненные обстоятельства, а это может стать основанием для освобождения от уголовной ответственности.

«Мой подзащитный рассчитывал, что с учетом того, что его мама — инвалид третьей группы и находится у него на иждивении, его освободят от мобилизации. Женщина сейчас проходит реабилитацию после перенесенной операции, передвигается с трудом и нуждается в постоянном уходе, в помощи в бытовом и финансовом вопросе. На самовольное оставление воинской части его фактически подвигло стечение тяжелых жизненных обстоятельств»,— прокомментировал ситуацию адвокат Жамкочян.

По ходатайству защитника Сергея Стенькина слушание дела отложено на 20 февраля. Адвокат возражал против оглашения показаний свидетелей стороны обвинения, настаивая на их вызове в суд или допросе по видеоконференцсвязи. Защитник пояснил, что в ходе следствия следователь отклонил ходатайство стороны защиты о проведении очных ставок с ними и защита была лишена возможности задать им вопросы, чтобы устранить имеющие противоречия в показаниях.

В следственных органах дело не комментируют.

Анна Яшина, Благовещенск