«Помочь сплотиться вокруг президента»

В конце минувшей недели в Воронеже полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев призвал более 120 высокопоставленных чиновников из ЦФО «сплотиться вокруг президента» перед выборами 2024 года. Также полпред оценил работу регионов по поддержке СВО и помимо Воронежской похвалил Липецкую область за систему «патронажа» жен и матерей военных. Все эти темы поднимались во время пленарной сессии рабочей группы совета ЦФО, который до этого не собирался два года. За долгожданной встречей управленцев следил корреспондент «Ъ» Сергей Калашников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Щеголев и Александр Гусев поговорили в Воронеже о самом важном для них

Фото: Никита Пауков Игорь Щеголев и Александр Гусев поговорили в Воронеже о самом важном для них

Фото: Никита Пауков

Всего на пленарную сессию собрались более 120 чиновников разного уровня — присутствовали вице-губернаторы по внутренней политике почти всех субъектов ЦФО, главы районов, руководители областных центров и, по выражению Игоря Щеголева, мэры «вторых городов». До начала выступления полпреда ведущий развлекал собравшихся интерактивными опросами. Так выяснилось, что в семьях у государственных и муниципальных служащих из регионов ЦФО в среднем по 1,8 ребенка, тогда как в целом в стране — 1,4. «Так у нас есть все шансы переломить ситуацию с демографией»,— счел ведущий.

Перед сессией мэр Белгорода Валентин Демидов в кулуарах рассказал корреспонденту „Ъ“, почему решился ради мероприятия оставить приграничный муниципалитет: «Обстановка у нас спокойная, противовоздушная оборона защищает город, сегодня утром вот сработала несколько раз».

Заседание началось с государственного гимна РФ: слушатели встали, подпевать никто не пытался, а звук выключили после первого куплета. Слово взял Игорь Щеголев. Он напомнил, что «последний раз рабочая группа собиралась два года назад»: «Причины такого перерыва объяснять вам не нужно, они всем известны».

Большую часть выступления полпред готовил муниципальных чиновников к запланированным на 2024 год выборам президента. «Местное самоуправление — ближайший к населению уровень публичной власти. От качества его работы зависит доверие к государству в целом. В преддверии выборов вам необходимо улучшить социальное самочувствие, решить существующие локальные конфликты. Нужно помочь обществу сплотиться вокруг президента во имя нашего общего блага. Помощь в этом вам окажут замы глав регионов по внутренней политике и главные федеральные инспекторы»,— пояснил он.

Господин Щеголев отметил, что работать сегодня приходится «в условиях небывалого внешнего давления и попыток раскачать ситуацию»: «Идет тихая завуалированная героизация немецко-фашистских захватчиков. Этому способствует вредная деятельность недружественных иностранных государств».

Александр Гусев, обращаясь к участникам сессии с приветствием, подчеркнул, что «от того, как организована работа в муниципалитетах, зависят вопросы солидаризации и безопасности государства в целом». «Наши земляки готовят еду, шьют необходимые вещи, пишут теплые письма для бойцов. Идейными вдохновителями добрых дел выступают органы местного самоуправления»,— рассказал губернатор.

Полпред отдельно оценил качество работы регионов над проектами поддержки участников военной операции на Украине и их семей. «У Липецкой области есть уникальный опыт по патронажу. Накануне на встрече с президентом губернатор Кемеровской области сообщал, что у него над поддержкой семей военнослужащих работает 1300 сотрудников. Так вот в Липецкой области с этими задачами справляются 20 человек»,— заметил господин Щеголев.

Подробнее о мерах поддержки доложила вице-губернатор Липецкой области по социальному блоку Ольга Белоглазова. «У бойцов дома остались мамы и жены. И необходимые им меры поддержки выходят за пределы того, что закреплено законодательством,— рассказала она.— Мы отслеживаем семьи мобилизованных в пабликах и на сайтах. Ведь есть активные мамы и жены, которые сразу обращаются по всем направлениям. А есть и те, кто даже не знает о такой возможности». Проект по патронажу семей военнослужащих, как сообщила госпожа Белоглазова, обрабатывает порядка 8 тыс. заявок в месяц.

К примеру, планируется «бесплатно и в короткий срок» заменить женщинам из семей военных зимнюю резину на летнюю: «Регион дает поручение главам муниципалитетов, а они прорабатывают заявки вместе с ответственным бизнесом». По данным, которые привела вице-губернатор, общая сумма затрат Липецкой области на поддержку военной операции превысила уже 1,23 млрд руб., 600 млн руб. из них — «помощь Донбассу».

Госпожа Белоглазова сообщила, что один «социальный куратор» ведет не более десяти семей, однако привела данные о том, что к системе патронажа уже «подключена тысяча беременных женщин», а всего планируется «охватить 7 тыс.». Господин Щеголев заверил: «Липецкая практика на сегодня является наиболее передовой. Она точно станет одной из базовых, ляжет в основу фонда поддержки спецоперации».

В завершение сессии чиновникам показали фильм «Крылья», снятый в Воронеже в рамках проекта «Киноуроки для школ России». Как считают авторы, лента «для детей среднего школьного возраста» направлена «на популяризацию авиамодельного спорта и профессий, связанных с авиацией», и призвана была «раскрывать нравственное понятие "личная ответственность"». Презентовал его как соавтор блогер Юрий Подоляка.

По сценарию героем фильма стал школьник из Новой Усмани, который вместе с одноклассниками занялся установкой в райцентре под Воронежем памятника российским военным летчикам, «преодолевая страх и одиночество». В конце фильма из командировки возвратился отец школьника, узнал о его свершениях и повесил фотографию сына на «домашнюю стену героев». Игорь Щеголев заверил, что «после просмотра таких фильмов дети и взрослые выходят другими»: «В результате у нас будет совсем иное качество ребят».