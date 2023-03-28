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Коммерсантъ FM
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От избирателей до избираемых

Думские единороссы поделятся опытом с участниками внутрипартийных праймериз

Думские единороссы получили традиционные партийные рекомендации по работе с избирателями в рамках «региональной недели». Главными темами разговоров партии с народом, как и в предыдущие месяцы, станут специальная военная операция и реализация «народной программы» «Единой России». Кроме того, единороссам рекомендуется обсуждать с населением вопросы ЖКХ и встречаться с участниками региональных и муниципальных партийных праймериз.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме получают тематические партийные рекомендации перед каждой неделей, отведенной для общения с избирателями. “Ъ” ознакомился с материалами, подготовленными для нынешней «региональной недели», которая продлится до 2 апреля.

Прежде всего членам фракции «Единая Россия» вновь, как и на прошлых «региональных неделях», рекомендуется принимать участие в мероприятиях в рамках таких «смысловых линий», как поддержка семей военнослужащих и обеспечение всем необходимым участвующих в спецоперации земляков. Единороссам советуют встречаться с семьями бойцов и помогать им в решении проблем, делать в соцсетях публикации в поддержку военнослужащих и решений президента, в частности, его идеи создать специальный Фонд помощи военнослужащим с филиалами в каждом регионе, которую глава государства высказал в своем послании Федеральному собранию 21 февраля. Депутатам рекомендуется рассказывать избирателям о том, что в оказании помощи семьям военнослужащих сегодня задействована вся инфраструктура «Единой России» — общественные приемные, штабы общественной поддержки, волонтерские центры. «Партия мобилизовалась на поддержку семей тех, кто защищает интересы страны, и это сегодня главный партийный приоритет»,— подчеркивается в документе.

Отдельное внимание уделяется женскому движению «Единой России», которое 20 марта провело свой форум. Как говорится в рекомендациях, движение сплотило вокруг задач специальной военной операции «тысячи неравнодушных женщин, которые собирают и возят гуманитарную помощь, шьют теплую одежду и маскировочные сети, учатся на курсах сестринского дела и потом помогают бойцам на передовой».

Единороссам также советуют активно участвовать в мероприятиях по сбору и отправке гуманитарных грузов и оснащения бойцам, участвующим в спецоперации. В качестве тезиса предлагается говорить об актуальности лозунга времен Великой Отечественной войны «Все для фронта, все для победы!». Депутатам рекомендуется информировать избирателей о деятельности рабочей группы по вопросам специальной военной операции под руководством секретаря генсовета партии Андрея Турчака, которая «отработала 22 тыс. обращений военнослужащих по различным вопросам», и рассказывать о законодательных инициативах, направленных на поддержку бойцов и членов их семей.

Не должны забывать парламентарии «Единой России» и о «народной программе», которая «и по сей день остается флагманским направлением работы партии в регионах», отмечается в рекомендациях. Единороссам советуют встречаться с гражданами на построенных или отремонтированных в рамках программы объектах. В своих постах в соцсетях и комментариях СМИ депутатам желательно делать акцент на том, что, «несмотря на санкции, на необходимость оказывать поддержку новым регионам, партия продолжает выполнять свои обещания» и «народная программа» остается ее главным приоритетом.

Кроме того, 27 марта в регионах стартовала неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ. В связи с этим депутатам напоминают, что прямое общение с избирателями — важная часть работы «Единой России». Кроме возможности помочь такие приемы — это еще и «своего рода народная социология, они позволяют держать руку на пульсе чаяний людей», подчеркивается в документе. Тем более что вопросы ЖКХ «до сих пор остаются для граждан одними из самых острых».

Наконец, еще одной задачей депутатов в эту «региональную неделю» станут встречи с участниками предварительного голосования «Единой России», в ходе которого отбираются кандидаты партии на региональных и муниципальных выборах. Встречи должны проходить в неформальной обстановке, парламентариям советуют поделиться с участниками праймериз собственным опытом участия в избирательной кампании, а также напомнить о том, что «Единая Россия» продолжает курс на обновление своих кадров. Как указывается в рекомендациях, 74% победителей предварительного голосования в 2022 году были «новичками» в политике, а в целом «в течение последних пяти лет уровень кандидатов-новичков от партии составляет от 35% до 50%». Также депутаты напомнят участникам праймериз о цифровых технологиях, которые обеспечивают прозрачность предварительного голосования, вследствие чего сообщений о нарушениях поступает крайне мало: например, в 2022 году такая жалоба была зафиксирована всего одна.

Ксения Веретенникова

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