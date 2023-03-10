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Коммерсантъ FM
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СВОсенние выборы

Эксперты нарисовали групповой портрет участника предстоящей кампании

Участники круглого стола, организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), обсудили в четверг образ кандидата, который будет востребован на предстоящих выборах. По их мнению, популистская волна, захлестнувшая мир перед пандемией, спадает, молодость и яркость поблекли в глазах избирателя, и актуальный кандидат теперь — это консервативный мужчина старшей возрастной группы. А с учетом текущей конъюнктуры одним из основных политических трендов может стать выдвижение на выборы участников или просто причастных к специальной военной операции (СВО) — подобно тому, как в разгар коронавируса на предвыборные баррикады «бросали» героев-врачей и волонтеров.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

После эпидемии ковида во всем мире произошел консервативный разворот, объяснил участникам круглого стола руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. По его словам, мода на молодых и ярких политиков прошла: кандидату в президенты Турции от объединенной оппозиции — 84 года, новоизбранному президенту Австрии — больше 80. Запрос на молодость сменился запросом на консерватизм, одновременно в избирательных кампаниях уходят от экономической проблематики. Никто уже не говорит о росте благосостояния — хорошо бы сохранить то, что было. Соответственно, разговор идет уже не со средним классом, а с беднотой. В России тоже идеальный кандидат — это не мальчик, а мужчина, который говорит не столько о развитии, сколько о поддержке, о том, что «мы хорошее сохраним», описал ситуацию господин Кузнецов.

Однако и тема развития с повестки не снимается, заверил собравшихся заместитель секретаря генсовета «Единой России» (ЕР) Сергей Перминов. «Будет иметь место комбинированный подход к повестке,— пообещал он.— Запрос на сохранение стабильности будет присутствовать, но не в ущерб запросу на развитие территорий». В начале марта в ЕР началась процедура праймериз — внутрипартийного отбора кандидатов на осенние выборы. В 2022 году конкурс составил 6,5 человека на место, и сейчас единороссы тоже рассчитывают на традиционно высокий уровень конкуренции. «Для нас праймериз — это нулевая волна, когда мы советуемся со своим избирателем, спрашиваем, с кем они хотят следующие пять лет обсуждать вопросы развития своих территорий»,— пояснил господин Перминов.

В ходе дальнейшей дискуссии эксперты сошлись на том, что в России системную работу с кандидатами ведет только ЕР, а остальные партии полагаются на тактические ходы и ситуативные решения. «Можно сказать, что есть ЕР — а есть все остальные»,— констатировала исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин. Тут, конечно, сказывается специфика электорального сезона, признает она: это и большое количество кампаний (в том числе в новых регионах), и смена элит, да и оппозиционная повестка в целом нивелируется на фоне общего «сплочения вокруг флага». В итоге партии сегодня пытаются привлечь в качестве «паровозов» узнаваемых лиц федерального уровня, ярких кандидатов из других регионов или договариваются о разделе округов, чтобы не перебивать друг друга и не дробить оппозиционный электорат, отметила эксперт.

От кандидата ждут в первую очередь компетентности, в остальном же портрет всегда «рифмуется с повесткой», объяснил директор Института новейших государств Алесей Мартынов. Были времена, напомнил он, когда тренд задавали бизнес-структуры, которые делегировали аффилированных с ними людей, привлекали для их продвижения политтехнологов, старались договориться с партиями. Пандемия стала стресс-тестом для всей страны, и среди главных кандидатов оказались герои-врачи и волонтеры (многие уже представлены в Госдуме). В этот же раз не исключено, что одним из основных трендов станут герои—участники СВО, а также тех структур, которые активно вовлечены в поддержку спецоперации. «Уверен, что в праймериз ЕР мы увидим и таких людей тоже»,— заключил господин Мартынов.

«Человек, который защищает нашу родину, безусловно, заслуживает того, чтобы представлять интересы значительной части общества в политической среде, он доказал это своей жизнью»,— поддержал коллегу директор Центра политического анализа Павел Данилин, напомнив, что многие депутаты тоже активно участвуют в СВО.

Не участвовавший в круглом столе политконсультант Евгений Минченко согласен с выводом о том, что волна популизма сейчас спадает. Что же касается востребованных кандидатов, то, по его мнению, это будут образы «заботливого», «творца» и «дурачащегося». «Но в целом этот вопрос очень индивидуальный, и востребованный кандидат скорее тот, кто попадет в базовую эмоцию избирателя, а сегодня такая эмоция — страх»,— считает эксперт. По его словам, в этом случае «заботливые» кандидаты будут закладывать в свою кампанию именно заботу о населении, «творцы» могут предложить план будущего, а «дурачащиеся» успокоят тем, что они понимают ситуацию и держат ее «в надежных руках». А вот запроса на кандидатов—участников СВО у избирателей скорее нет, полагает господин Минченко. «Но, очевидно, есть установка от властей, что эти люди должны быть поощрены, должны получить более высокий статус, должны быть интегрированы в общество, чтобы не повторить ошибок, допущенных с ветеранами Афганистана и Чечни»,— резюмирует эксперт.

Анастасия Корня, Елена Рожкова

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