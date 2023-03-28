На фильтр увеличили напор

Оппозиция законодательного собрания Алтайского края идет на вторую попытку снизить муниципальный фильтр (обязательное количество подписей муниципальных депутатов) на губернаторских выборах. Такой законопроект внесла фракция «Справедливой России — За правду» (СРЗП), и уже в апреле он может быть рассмотрен депутатами. Также справедливороссы предлагают разрешить участникам губернаторских выборов самовыдвижение. По мнению партии, это даст возможность оппозиции выдвинуть единого кандидата. Ранее с предложением о снижении фильтра выступала КПРФ. Однако как в тот раз, так и в этот единороссы, имеющие в парламенте большинство, настроены по отношению к инициативе скептично. В прохождение поправок не верит и эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Фракция СРЗП внесла в заксобрание Алтайского края законопроект, предусматривающий изменение регионального Кодекса о выборах и референдумах. По данным пресс-службы краевого отделения партии, в документе содержатся две важные поправки, связанные с губернаторскими выборами: одна разрешает на них самовыдвижение, вторая снижает с 10% до 5% число подписей муниципалов «верхнего» уровня (депутатов и глав городских и муниципальных округов, а также районов), необходимое для регистрации кандидата. Напомним, что выборы главы Алтайского края пройдут уже в этом сентябре.

Сейчас кодекс разрешает баллотироваться в главы региона только от политических партий. Чтобы преодолеть так называемый муниципальный фильтр, кандидатам нужно собрать подписи 7% от общего числа муниципалов (как «верхнего», так и «нижнего» уровня — глав и депутатов городских и сельских поселений). При этом автографы «верхнего» уровня должны охватывать не менее трех четвертей муниципалитетов.

«Отсутствие института самовыдвижения препятствует выдвижению единого кандидата от оппозиции, которого могли бы без ущерба для своего рейтинга поддержать разные политические силы»,— пояснил инициативу руководитель фракции СРЗП Александр Молотов. По оценке партии, поправки позволят оппозиционным силам выдвинуть единого кандидата в губернаторы и общими усилиями самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр.

В пресс-службе заксобрания “Ъ” пояснили, что законопроект может быть вынесен на рассмотрение сессии в апреле. В действующем созыве заксобрания Алтайского края 68 депутатов. Фракция «Единой России» (ЕР) располагает 32 мандатами, у КПРФ — 21, у СРЗП — 5, у «Коммунистов России» и ЛДПР — по 4 мандата. Для принятия законопроекта необходимо собрать 35 голосов — большинство от установленного числа депутатов.

Как ранее сообщал “Ъ”, в январе заксобрание уже рассмотрело законопроект фракции КПРФ о снижении общего муниципального фильтра с 7% до 5%. Инициативу тогда поддержали 30 депутатов, в том числе фракция СРЗП.

«Мы всегда за уменьшение всех искусственных барьеров на выборах. Особенно это касается снижения муниципального фильтра. Думаю, будем поддерживать»,— прокомментировал “Ъ” инициативу эсеров заместитель руководителя фракции КПРФ Игорь Арцибашев. При этом целесообразность самовыдвижения вызвала у него сомнения. Коммунист предположил, что такой возможностью сможет воспользоваться «Единая Россия» и выдвинуть под видом самовыдвиженца своего кандидата. «Задачи у эсеров реально объединяться с КПРФ никогда не стояло»,— прокомментировал он перспективы выдвижения единого кандидата от оппозиции.

«Заседания фракции по этому вопросу еще не было, но на данный момент, зная настроения наших депутатов, мы склоняемся к тому, чтобы поддержать данный законопроект. Мы считаем, что любой гражданин имеет право выдвигаться и быть избранным»,— сообщил “Ъ” руководитель фракции «Коммунистов России» Сергей Матасов. Политик поддерживает и возможность самовыдвижения.

Единороссы позицию по фильтру не меняют. «Несмотря на то что эсеры вносят интересное предложение о самовыдвижении кандидата, они зачем-то вновь возвращаются к муниципальному фильтру»,— прокомментировал “Ъ” инициативу заместитель руководителя фракции ЕР Денис Голобородько. Он также отметил, что законопроект появился в преддверии старта избирательной кампании, а его авторы «анонсировали широкое обсуждение поправок и призвали оппозицию объединиться, тем самым повышая градус дискуссии».

Политтехнолог Константин Лукин считает вероятность принятия законопроекта крайне низкой, поскольку он, очевидно, не будет поддержан ЕР. «Даже простое снижение фильтра до 5% не дает оппозиционным партиям возможность прохождения муниципального фильтра без помощи "Единой России"»,— отметил он. По прогнозу господина Лукина, «возможность объединения оппозиции если и будет звучать, то скорее в качестве лозунга, чем чего-то реального».

Валерий Лавский, Новосибирск