Оппозиция спасает списки

КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) пытаются остановить процесс сокращения на выборах доли депутатов, избираемых по партийным спискам. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что обсуждал эту тему с Владимиром Путиным, и анонсировал переговоры с «Единой Россией» (ЕР) и администрацией президента для выработки «более приемлемой формы». За сохранение партсписков активно борется и лидер СРЗП Сергей Миронов. В ЕР говорят, что ни о каких переговорах пока ничего не слышали, а эксперт сомневается, что власть пойдет на уступки оппозиции даже в благодарность за ее поддержку СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Зюганов считает, что ради дальнейшего укрепления партийной системы Россия должна пойти другим путем

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Геннадий Зюганов считает, что ради дальнейшего укрепления партийной системы Россия должна пойти другим путем

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Об «очень обстоятельном» обсуждении на встрече с президентом 13 февраля темы сокращения числа «списочников» Геннадий Зюганов рассказал на пресс-конференции 15 февраля. «Я сказал, что это ненормально, когда в Твери в городском совете одни единороссы… они, конечно, не отражают интересы всех. Договорились, что мы проведем переговоры в ближайшее время с руководством "Единой России" и администрацией президента и выработаем более приемлемую форму. На мой взгляд, попытка убрать партийные списки абсолютно неконструктивна и крайне опасна: полезут опять бандиты, денежные мешки — тогда у вас будут уголовники»,— подчеркнул лидер КПРФ.

Он также сообщил, что ранее вместе с Сергеем Мироновым написал соответствующее письмо президенту. Господин Зюганов надеется, что в администрации президента отреагируют на их замечания. «Попытка убрать партии с политической арены, особенно в условиях, когда требуется максимальная общая консолидация для победы,— это подыгрывание врагам, сейчас, наоборот, надо укреплять политическую систему. Володин (спикер Госдумы Вячеслав Володин.— “Ъ”), кстати, это понимает и довольно эффективно проводит это в Госдуме»,— добавил коммунист.

Пресс-служба СРЗП подтвердила “Ъ”, что в октябре 2022 года Сергей Миронов и Геннадий Зюганов направили президенту письмо по поводу «фактического перехода к мажоритарной системе, происходящего по инициативе ЕР и вопреки позиции большинства других партий». «В регионах сокращаются или вовсе отменяются выборы по партийным спискам, такая "эпидемия" каждый год накрывает субъекты, где предстоят кампании. В итоге доходит до абсурда, когда, например, на выборах в Тверскую городскую думу в прошлом году все 25 из 25 мандатов получают единороссы, а избиратели, поддерживающие другие партии, остаются без представителей. Такое безраздельное торжество монополии ЕР приводит к снижению роли партий и избирателей, к дискредитации самой идеи выборов и деградации политической системы»,— передали в пресс-службе суть письма. Его авторы предложили президенту поддержать инициативы партий по возвращению на региональных и муниципальных выборах к смешанной системе, когда 50% мандатов распределяются по партспискам и 50% — по одномандатным округам. На встрече с президентом 14 февраля этот вопрос господин Миронов не поднимал, так как «приоритеты были отданы в пользу социальных вопросов поддержки граждан», уточнили в партии.

На прошлой неделе лидер СРЗП раскритиковал в своем Telegram-канале инициативу главы Калмыкии Бату Хасикова об изменении порядка формирования республиканского парламента, который пока целиком избирается по партспискам. Господин Хасиков в ответ сослался на мнение жителей региона, которые «неоднократно высказывали пожелания персонализировать наш Народный хурал, хотели голосовать за близких им местных лидеров, за тех, кто ходит с ними по одним дорогам, живет по соседству».

Отметим, что на проблему сокращения партсписков оппозиционеры жаловались Владимиру Путину и раньше. Например, в феврале 2021 года на общей встрече президенту об этом говорили господа Зюганов, Миронов и тогдашний лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Господин Путин тогда с ними согласился и сказал, что «поговорит на этот счет с администрацией».

Напомним, партийная квота на региональных выборах появилась в 2002 году, когда ради укрепления партийной системы Госдума обязала заксобрания распределять не менее 50% мандатов по спискам. Спустя десятилетие концепция изменилась: под предлогом «ухода от жестких схем, спущенных из центра» и развития федерализма Дума в 2013 году снизила квоту до 25%, а городам федерального значения разрешила перейти на чистую «мажоритарку». Но этой новеллой воспользовалась только Москва, где с 2014 года всех депутатов избирают в одномандатных округах.

Однако после трудных для ЕР выборов-2018 в заксобраниях началось планомерное сокращение доли «списочников». Накануне ЕДГ-2019 их число уменьшили в республиках Алтай и Марий Эл, Хабаровском крае и Тульской области. В 2020 году аналогичные изменения произошли в Костромской области, перед выборами-2021 — в Приморье, Амурской, Липецкой, Новгородской и Мурманской областях, а накануне ЕДГ-2022 — в Удмуртии, Краснодарском крае, Саратовской и Сахалинской областях. В 2023 году процесс «департизации» продолжился: реформа уже прошла в Ростовской и Смоленской областях и готовится в Калмыкии, Хакасии и Ярославской области. С инициативой сокращения «списочных» мандатов обычно выходят единороссы, которые говорят о необходимости «приблизить» депутатов к избирателям. Правда, правом перейти на чистую «мажоритарку», которое принятый в конце 2021 года федеральный закон о публичной власти дал всем регионам, пока никто из них не воспользовался.

На муниципальном уровне «департизация» оказалась еще более радикальной. Закон, обязавший избирать по спискам не менее половины депутатов в городах и районах (ранее там в основном использовалась мажоритарная система), был принят в 2011 году, но всего через два года его отменили, что спровоцировало массовый откат к старой системе. Уже на выборах 2014 года из 20 переизбиравшихся горсоветов административных центров 14 — были сформированы по мажоритарному принципу. Правда, в 2015–2019 годах переходы на чистую «мажоритарку» стали единичными, чаще горсоветы просто меняли пропорцию в пользу одномандатников.

Новый виток «департизации» начался в 2020 году, когда от партсписков отказались во Владимире, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Костроме, Липецке, Магадане, Новосибирске и Астрахани. Главным бенефициаром реформы стала ЕР: например, в Липецке ее кандидаты получили 34 из 36 мандатов, а во Владимире — 25 из 25. В 2021 году целиком из одномандатников были сформированы гордумы Калининграда и Саратова, в 2022-м — Горно-Алтайска, Омска, Ярославля, Владивостока и Твери. На последних выборах благодаря реформе ЕР добилась более чем уверенной победы: в Горно-Алтайском горсовете она получила 20 из 21 кресла, в Омском — 35 из 40, в ярославском муниципалитете — 34 из 38, в гордуме ранее протестного Владивостока — 23 из 35.

Источник “Ъ” в администрации президента на вопрос о контактах с оппозицией о судьбе партсписков ответил, что там «пока таких переговоров не планировали». Замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов, отвечающий в партии за избирательные кампании, тоже сказал “Ъ”, что ему о якобы планируемых переговорах по поводу судьбы партсписков «ничего не известно». Претензии оппозиционеров он прокомментировал так: «Решение о переходе от пропорциональной или смешанной системы к исключительно мажоритарной принимают региональные законодатели. Причина в каждом случае индивидуальна и опирается на традиции, мнение большинства, межпартийные договоренности». Победу единороссов в Тверской гордуме господин Перминов назвал «результатом высокой эффективности партии в решении задач и достижении доверия жителей Твери».

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов не видит признаков того, что власть готова отказаться от дальнейшего упрощения выборной системы. По его мнению, власть не чувствует себя чем-то обязанной оппозиционным партиям даже в качестве благодарности за их консолидацию во время СВО.

Мария Макутина, Андрей Прах