Коммунисты не добились скидки

Законодательное собрание Алтайского края в четверг, 26 января, не смогло принять поправки о снижении муниципального фильтра на осенних губернаторских выборах с 7% до 5%, хотя поддержавшие эту идею оппозиционные фракции суммарно контролируют половину мандатов. С этой инициативой выступила фракция КПРФ, по мнению которой семипроцентный барьер при большом числе муниципалитетов исключает возможность регистрации по-настоящему оппозиционного кандидата. Против предложенных изменений голосовали единороссы, обвинившие коммунистов в нежелании бороться за депутатские мандаты районного уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Законодательное собрание Алтайского края, 26 января

Фото: Алтайское краевое Законодательное Собрание Законодательное собрание Алтайского края, 26 января

Фото: Алтайское краевое Законодательное Собрание

Законопроект о внесении изменений в краевой кодекс о выборах и референдумах был разработан фракцией КПРФ для «снижения искусственных ограничений, препятствующих участию в выборах губернатора представителей различных политических партий». Сейчас кандидат в губернаторы должен заручиться поддержкой 7% местных депутатов и избранных глав муниципалитетов региона, а коммунисты предложили снизить эту планку до 5%. Федеральный закон допускает на усмотрение регионов вилку от 5% до 10%.

«Во многих субъектах муниципальный фильтр установлен на уровне 5%. В Алтайском крае 695 муниципальных образований, однако наш кодекс о выборах устанавливает размер фильтра в 7%. Мы единственный субъект, где по абсолютным величинам самый большой муниципальный фильтр»,— сказал на сессии глава фракции КПРФ Андрей Кривов. По его данным, в десяти регионах, где насчитывается более 445 муниципалитетов, муниципальный фильтр составляет именно минимальные 5%.

Сейчас в Алтайском крае 7,2 тыс. муниципалов — соответственно, для регистрации кандидату в губернаторы необходимо собрать 504 подписи.

В случае снижения фильтра до 5% их количество сократилось бы до 360.

За одобрение поправок выступили и другие оппозиционеры. «Фракция "Справедливой России — За правду" (СРЗП), разумеется, поддержит данный законопроект, потому что любые меры, направленные на обеспечение конкурентности, открытости и легитимности избирательных процессов, мы поддерживаем»,— заявил ее руководитель Александр Молотов. По его мнению, отношение к поправкам является маркером, который позволяет определить, является ли партия действительно оппозиционной. Инициативу также поддержали лидер фракции ЛДПР Владимир Семенов и глава фракции традиционно конкурирующих с КПРФ «Коммунистов России» Сергей Матасов. «Несмотря на очередной пиар товарищей из партии Зюганова, наша фракция приняла решение в целом поддержать эту инициативу, так как она все-таки направлена больше на прямую демократию в интересах жителей Алтайского края»,— пояснил господин Матасов.

В «Единой России» (ЕР) необходимости менять правила избирательной кампании и «крутить закон так, как это удобно» не увидели.

«Только в 22 регионах фильтр меньше, чем у нас, в 27 субъектах он такой же — 7%. Можно сказать, что у нас нормальный, рабочий муниципальный фильтр»,— подчеркнул вице-спикер заксобрания и замглавы фракции ЕР Денис Голобородько. Он также напомнил, что на муниципальных выборах в 2022 году КПРФ выдвинула всего 700 кандидатов на 5,5 тыс. мандатов. «Сегодня необходимо продолжать работать на местах. У некоторых политических партий это получается, что советуем сделать и другим»,— резюмировал господин Голобородько.

Низкую активность КПРФ на селе отметила и независимый депутат Елена Хрусталева: «Из 144 мест на должность главы сельсовета краевым отделением было выдвинуто всего два человека, да и те не прошли». Семипроцентный барьер для Алтайского края она назвала золотой серединой. Напомним, что осенью 2022 года госпожу Хрусталеву исключили из КПРФ за голосование за проект краевого бюджета, вопреки позиции партии.

В действующем созыве заксобрания Алтайского края ЕР не имеет большинства: у нее лишь 31 из 67 мандатов, а у четырех поддержавших поправки фракций — в сумме 34. Однако законопроект коммунистов получил в итоге только 30 голосов, тогда как для принятия поправок требовалось 35 голосов — большинство от списочного числа депутатов (68).

Выборы главы Алтайского края намечены на сентябрь нынешнего года. В 2018 году победу на них одержал кандидат от ЕР Виктор Томенко, набравший 53,6% голосов. Кроме него за пост боролись выдвиженцы ЛДПР, «Справедливой России» и Партии роста. КПРФ отказалась от участия в кампании, сославшись на высокий порог муниципального фильтра.

Впрочем, даже снижение фильтра до 5% не гарантировало бы регистрацию оппозиционных кандидатов в губернаторы.

По словам эсера Молотова, у СРЗП в крае 352 муниципальных депутата, а у других партий и того меньше. По его мнению, лучше было бы допустить к выборам самовыдвиженцев, что позволило бы выдвинуть единого кандидата от оппозиции. А либерал-демократ Семенов предложил отменить фильтр для кандидатов от парламентских партий.

«Нужного числа депутатов для прохождения муниципального фильтра в Алтайском крае нет ни у одной из оппозиционных партий»,— подтверждает политтехнолог Константин Лукин. По его мнению, инициатива КПРФ — это скорее способ привлечь внимание к возможному выдвижению своего кандидата.

Валерий Лавский, Новосибирск