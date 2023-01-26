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Коммерсантъ FM
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Коммунисты не добились скидки

КПРФ в Алтайском крае не удалось смягчить муниципальный фильтр

Законодательное собрание Алтайского края в четверг, 26 января, не смогло принять поправки о снижении муниципального фильтра на осенних губернаторских выборах с 7% до 5%, хотя поддержавшие эту идею оппозиционные фракции суммарно контролируют половину мандатов. С этой инициативой выступила фракция КПРФ, по мнению которой семипроцентный барьер при большом числе муниципалитетов исключает возможность регистрации по-настоящему оппозиционного кандидата. Против предложенных изменений голосовали единороссы, обвинившие коммунистов в нежелании бороться за депутатские мандаты районного уровня.

Законодательное собрание Алтайского края, 26 января

Законодательное собрание Алтайского края, 26 января

Фото: Алтайское краевое Законодательное Собрание

Законодательное собрание Алтайского края, 26 января

Фото: Алтайское краевое Законодательное Собрание

Законопроект о внесении изменений в краевой кодекс о выборах и референдумах был разработан фракцией КПРФ для «снижения искусственных ограничений, препятствующих участию в выборах губернатора представителей различных политических партий». Сейчас кандидат в губернаторы должен заручиться поддержкой 7% местных депутатов и избранных глав муниципалитетов региона, а коммунисты предложили снизить эту планку до 5%. Федеральный закон допускает на усмотрение регионов вилку от 5% до 10%.

«Во многих субъектах муниципальный фильтр установлен на уровне 5%. В Алтайском крае 695 муниципальных образований, однако наш кодекс о выборах устанавливает размер фильтра в 7%. Мы единственный субъект, где по абсолютным величинам самый большой муниципальный фильтр»,— сказал на сессии глава фракции КПРФ Андрей Кривов. По его данным, в десяти регионах, где насчитывается более 445 муниципалитетов, муниципальный фильтр составляет именно минимальные 5%.

Сейчас в Алтайском крае 7,2 тыс. муниципалов — соответственно, для регистрации кандидату в губернаторы необходимо собрать 504 подписи.

В случае снижения фильтра до 5% их количество сократилось бы до 360.

За одобрение поправок выступили и другие оппозиционеры. «Фракция "Справедливой России — За правду" (СРЗП), разумеется, поддержит данный законопроект, потому что любые меры, направленные на обеспечение конкурентности, открытости и легитимности избирательных процессов, мы поддерживаем»,— заявил ее руководитель Александр Молотов. По его мнению, отношение к поправкам является маркером, который позволяет определить, является ли партия действительно оппозиционной. Инициативу также поддержали лидер фракции ЛДПР Владимир Семенов и глава фракции традиционно конкурирующих с КПРФ «Коммунистов России» Сергей Матасов. «Несмотря на очередной пиар товарищей из партии Зюганова, наша фракция приняла решение в целом поддержать эту инициативу, так как она все-таки направлена больше на прямую демократию в интересах жителей Алтайского края»,— пояснил господин Матасов.

В «Единой России» (ЕР) необходимости менять правила избирательной кампании и «крутить закон так, как это удобно» не увидели.

«Только в 22 регионах фильтр меньше, чем у нас, в 27 субъектах он такой же — 7%. Можно сказать, что у нас нормальный, рабочий муниципальный фильтр»,— подчеркнул вице-спикер заксобрания и замглавы фракции ЕР Денис Голобородько. Он также напомнил, что на муниципальных выборах в 2022 году КПРФ выдвинула всего 700 кандидатов на 5,5 тыс. мандатов. «Сегодня необходимо продолжать работать на местах. У некоторых политических партий это получается, что советуем сделать и другим»,— резюмировал господин Голобородько.

Низкую активность КПРФ на селе отметила и независимый депутат Елена Хрусталева: «Из 144 мест на должность главы сельсовета краевым отделением было выдвинуто всего два человека, да и те не прошли». Семипроцентный барьер для Алтайского края она назвала золотой серединой. Напомним, что осенью 2022 года госпожу Хрусталеву исключили из КПРФ за голосование за проект краевого бюджета, вопреки позиции партии.

Приморским выборам повысили процент в преддверии губернаторской кампании

В действующем созыве заксобрания Алтайского края ЕР не имеет большинства: у нее лишь 31 из 67 мандатов, а у четырех поддержавших поправки фракций — в сумме 34. Однако законопроект коммунистов получил в итоге только 30 голосов, тогда как для принятия поправок требовалось 35 голосов — большинство от списочного числа депутатов (68).

Выборы главы Алтайского края намечены на сентябрь нынешнего года. В 2018 году победу на них одержал кандидат от ЕР Виктор Томенко, набравший 53,6% голосов. Кроме него за пост боролись выдвиженцы ЛДПР, «Справедливой России» и Партии роста. КПРФ отказалась от участия в кампании, сославшись на высокий порог муниципального фильтра.

Впрочем, даже снижение фильтра до 5% не гарантировало бы регистрацию оппозиционных кандидатов в губернаторы.

По словам эсера Молотова, у СРЗП в крае 352 муниципальных депутата, а у других партий и того меньше. По его мнению, лучше было бы допустить к выборам самовыдвиженцев, что позволило бы выдвинуть единого кандидата от оппозиции. А либерал-демократ Семенов предложил отменить фильтр для кандидатов от парламентских партий.

«Нужного числа депутатов для прохождения муниципального фильтра в Алтайском крае нет ни у одной из оппозиционных партий»,— подтверждает политтехнолог Константин Лукин. По его мнению, инициатива КПРФ — это скорее способ привлечь внимание к возможному выдвижению своего кандидата.

Валерий Лавский, Новосибирск

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