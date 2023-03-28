Операторы поймали падение трафика

Число салонов связи операторов в городах-миллионниках за год с марта 2022 года сократилось в среднем на 5,5%. Больше всего падение в Омске — почти на 15%, в Москве, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде — на 7%. Тенденция связана со снижением доходов населения и оптимизацией бюджета операторов, говорят эксперты. Они, впрочем, предполагают, что дальнейшего серьезного снижения количества точек продаж ждать не стоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными картографического сервиса 2ГИС, согласно которым с 1 марта 2022 года по 1 марта 2023 года число офлайн-салонов связи в городах-миллионниках сократилось на 5,5%. Больше всего падение в Омске — на 14,7%. В Москве, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Новосибирске наблюдается снижение на 7%. По словам представителя 2ГИС, в целом в марте 2022 года в городах миллионниках насчитывалось около 4 тыс. салонов связи с учетом киосков и торговых островков.

Тренд подтверждают операторы связи. Tele2 на 1 марта 2023 года сократил общее число точек на 1,6%, салонов — на 0,9% год к году. Впрочем, представитель оператора отметил, что «лавинообразного снижения трафика сейчас нет», он сокращается «прогнозируемо», так что в этом году число точек сохранится на текущем уровне: «На рынке давно идут дискуссии на тему неопределенного будущего розницы, но в реальности цифровые каналы не могут полностью заместить офлайновые и гарантировать сохранение стабильного уровня продаж сим-карт».

Представитель МТС заявил, что число магазинов оператора по итогам 2022 года снизилось на 4%, до 5,39 тыс. точек. «Мы будет закрывать точки в локациях с небольшим потоком клиентов и открывать магазины в более выгодных местах. По итогу розничная сеть будет постепенно уменьшаться»,— добавили в МТС. Формат дистрибуции в телекоме нуждается в серьезных изменениях, подтверждают в «Вымпелкоме»: «Мы сокращаем неэффективные точки не только в монобренде, но и в партнерском канале».

В 2022 году розница оказалась одним из наиболее пострадавших сегментов бизнеса операторов связи. По итогам второго квартала прошлого года выручка от продаж телефонов у МТС упала на 47%, Tele2 — на 12%. Причинами тенденции операторы называли проблемы с поставками техники, снижением покупательной способности населения, а также нестабильным курсом доллара (см. “Ъ” от 19 августа 2022 года).

Реорганизация салонов связи началась во время пандемии в 2020 году, тогда за год их количество сократилось на 15%, в 2021 году — на 3%, отмечает гендиректор TecomDaily Денис Кусков: «Сейчас из-за уменьшения покупательной способности и общего падения продаж иметь большое количество торговых точек невыгодно, поэтому тенденция продолжится и в 2023 году».

Сокращение розничных сетей операторов связано в первую очередь с изменением потребительского поведения, добавляет аналитик «Финама» Леонид Делицин. По его словам, за время пандемии жители крупных городов привыкли заказывать цифровую технику онлайн и получать в пунктах выдачи заказов маркетплейсов, расположенных внутри салонов связи. «Отсюда вытекает предположение, что потенциал сокращения числа салонов не исчерпан»,— подчеркивает он.

С ним не соглашаются в «М.Видео-Эльдорадо»: несмотря на то что онлайн-покупки стали ежедневной практикой, магазины остаются ключевым элементом для россиян при выборе и покупке техники, 85% операций клиенты совершают с использованием розничной инфраструктуры, подчеркивает представитель сети.

«Раньше операторы могли позволить открывать салоны связи рядом друг с другом, дверь-в-дверь, старясь выжать максимум из места с высокой проходимостью. Сейчас рыночная ситуация располагает к оптимизации бюджета и сокращению убыточных точек продаж»,— уточняет бизнес-аналитик компании «F+ tech — Марвел» Антон Фомин.

Через какое-то время салоны вновь начнут открываться, так как розничные сети — это скорее маркетинговый инструмент, уверен господин Фомин: «Операторы продают не отдельный продукт, а комплексную услугу — доступ к сотовой связи, одним из составляющих которой является смартфон».

Тимофей Корнев, Юрий Литвиненко