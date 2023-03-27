Банкир дал показания на восемь лет

К восьми годам колонии Таганский суд Москвы приговорил бывшего президента разорившегося банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Финансист был признан виновным в растрате почти 10 млрд руб. средств кредитного учреждения и хищении путем мошенничества более 690 млн руб. путем заключения договоров займа. Как было установлено в ходе следствия и процесса, эти преступления осужденный совершил в 2016–2017 годах в интересах скрывающегося за границей бывшего бенефициара ОФК-банка, экс-руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Гордеев, 2007 год

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ Николай Гордеев, 2007 год

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Оглашенный в Таганском суде приговор был уже вторым по счету, вынесенным Николаю Гордееву. Ранее, в марте 2021 года, Мещанский суд Москвы осудил его на восемь лет лишения свободы по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) с лишением осужденного права в течение трех лет права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления. Впрочем, впоследствии апелляционный и 2-й кассационный суд общей юрисдикции последовательно сократили назначенный банкиру срок наказания до шести лет и трех месяцев, сменив при этом строгий режим колонии на общий (это позволило пересчитать наказание по формуле «один день в СИЗО — полтора дня в колонии»). Одними из главных оснований для смягчения приговора стали раскаяние осужденного и его активная помощь следствию.

Как было указано в суде, господин Гордеев дал исчерпывающие показания об обстоятельствах описанных в уголовном деле преступлений и роли других его участников.

Главным фигурантом расследования, напомним, был бенефициар ОФК-банка Игорь Чуян.

Напомним, что Николай Гордеев впервые попал под следствие в апреле 2018 года, после того как заявление о махинациях со средствами клиентов ОФК-банка написал его миноритарный акционер Николай Егоров. Позже у кредитного учреждения отозвали лицензию. Как было установлено в суде, с 2013 по 2016 год господин Гордеев завизировал выдачу ничем не обеспеченных и не одобренных советом директоров ОФК-банка кредитов на сумму около 30 млрд руб. Причем сделано это было, по материалам дела, по указанию бывшего руководителя Росалкогольрегулирования и бенефициара ОФК-банка Игоря Чуяна. Большая часть кредитных средств досталась компаниям, подконтрольным одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп». Господин Чуян числится в международном розыске, как рассказывал “Ъ”, Черногория отказала России в его выдаче.

На этот раз Николая Гордеева судили по обвинению в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 9,47 млрд руб. из средств ОФК-банка. Как было отмечено в материалах дела, эту сумму господин Гордеев похитил в 2016–2017 годах, действуя в интересах все того же Игоря Чуяна.

Для осуществления аферы с подконтрольными фигурантам компаниями заключались фиктивные соглашения об уступке прав требований по договорам факторинга (позволяли покупателям приобретать товары или услуги с отсрочкой платежа).

Как было установлено судом, эта махинация также сыграла свою роль в доведении ОФК-банка до банкротства и отзыва у него лицензии.

Кроме того, установило следствие, в конце 2017 года Николай Гордеев, понимая, что его кредитное учреждение и аффилированное с банком ООО «ОФК-Менеджмент» находятся в предбанкротном состоянии, «не намереваясь исполнять свои обязательства, путем обмана заключил с несколькими гражданами договоры займа на общую сумму 690,6 млн руб., которыми распорядился по своему усмотрению». Это действие суд квалифицировал как особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Стоит заметить, что и при расследовании второго дела Николай Гордеев признал вину и пошел на сотрудничество со следствием, дав показания на других участников преступлений.

Судебные заседания начались в апреле прошлого года и продлились до конца марта нынешнего. В ходе прений прокурор просил приговорить Николая Гордеева по ст. 160 УК РФ к девяти годам и шести месяцам колонии общего режима. Такой же срок гособвинитель запросил и по 159-й статье, в качестве дополнительного наказания предложив оштрафовать осужденного на 5 млн руб. А в итоге путем частичного сложения наказаний, с учетом ранее вынесенного банкиру приговора, прокурор попросил приговорить Николая Гордеева к 14 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Однако суд решил иначе. С учетом деятельного раскаяния подсудимого и его помощи следствию председательствующая сочла возможным назначить Николаю Гордееву срок существенно ниже — восемь лет колонии общего режима без штрафа. Адвокаты пока не решили, будут ли обжаловать приговор.

Алексей Соковнин