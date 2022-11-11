Игорь Чуян пригодился самой Черногории

Как стало известно “Ъ”, власти Черногории отказали России в выдаче бывшего совладельца ПАО «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк), экс-главы «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна, обвиняемого СКР в хищении более 30 млрд руб. По некоторым данным, уголовное преследование фигуранта было признано политически мотивированным, а сам он теперь может рассчитывать на убежище в этой стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По некоторым данным, уголовное преследование Игоря Чуяна (на фото) в Черногории признали политическим

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ По некоторым данным, уголовное преследование Игоря Чуяна (на фото) в Черногории признали политическим

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Источник в центральном аппарате СКР сообщил “Ъ”, что ведомство получило из главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры информацию, согласно которой власти Черногории отказали России в экстрадиции Игоря Чуяна, задержанного в этой стране на основании российского запроса в октябре 2021 года. По некоторым данным, произошло это после того, как МВД Черногории удовлетворило запрос адвокатов и самого господина Чуяна о предоставлении ему политического убежища в этой стране. Ранее по той же причине РФ было отказано в выдаче экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, обвиняемого в организации убийств и похищений людей. Решение, очевидно, могло быть принято еще и потому, что незадолго до своего ареста в Подгорице господин Чуян получил гражданство Украины.

Адвокат господина Чуяна, через четыре года обжаловавший его заочный арест 2018 года как незаконный и необоснованный, от комментариев отказался. Между тем защитник также связывал преследование своего клиента с политическими мотивами, а кроме того, безуспешно обращал внимание суда апелляционной инстанции на то, что оно было начато ненадлежащим лицом — и. о. следователя по особо важным делам при председателе СКР, а не следователем, что является обязательным условием по УПК. Не стали обсуждать решение Черногории и в Генпрокуратуре РФ.

Ранее представители главного надзорного органа не раз сетовали на то, что после начала специальной военной операции на Украине многие страны Европы, в том числе и Черногория, фактически свернули международно-правовое сотрудничество по уголовным делам с Россией, став, в свою очередь, убежищем для людей, обвиняемых в самых тяжких преступлениях.

Уголовное дело в отношении бывшего главы «Росалкогольрегурования» было возбуждено ГСУ СКР по заявлению однокурсника президента Владимира Путина, известного адвоката Николая Егорова, которому в ОФК-банке (лишен лицензии 16 апреля 2018 года) принадлежало 25% акций. По версии следствия, господин Чуян, являясь бенефициаром ОФК-банка и ООО «Статус-групп», организовал выдачу последнему необоснованных банковских гарантий, а также кредитов, которые не были возвращены. В уголовном деле говорится, что в 2013–2016 годах без согласия совета директоров ОФК-банка одному из крупнейших на тот момент дистрибуторов алкогольной продукции были выданы 115 ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. При этом сами получатели денег, считает следствие, являлись фирмами-однодневками, а возглавляли их сотрудники ОФК-банка и ООО «Статус-групп».

Отметим, что сейчас в Таганском райсуде Москвы слушается уголовное дело экс-председателя правления ОФК-банка Николая Гордеева. Он обвиняется ГСУ СКР в растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и четырех эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, в 2016–2017 годах господин Гордеев и «неустановленные лица в интересах и под руководством» Игоря Чуяна похитили из банка 9,47 млрд руб. Для этого фигуранты, в частности, заключали с подконтрольными компаниями фиктивные соглашения об уступке прав требований по договорам факторинга. Кроме того, господин Гордеев, установили в ГСУ СКР, заключил с рядом граждан договоры займа на общую сумму 690 млн руб., не намереваясь расплачиваться по ним. Действия фигуранта, считает надзор, привели к краху ОФК-банка.

Ранее господин Гордеев был осужден Мещанским райсудом Москвы на восьмилетний срок за злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), связанное с выдачей необеспеченных кредитов компаниям Игоря Чуяна. Осужденного обязали возместить ущерб, оцениваемый в 10 млрд руб.

Николай Сергеев