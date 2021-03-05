Разъединенный финансовый капитал

Как стало известно “Ъ”, максимальный срок — десять лет, причем не общего, а строгого режима,— затребовал гособвинитель для бывшего президента банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Экс-финансист обвиняется в злоупотреблении полномочиями — выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. предприятиям, входящим в торговавшее алкоголем ООО «Статус групп». Одним из потерпевших по делу является партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров, которому принадлежало 25% акций ОФК-банка.

Судебный процесс в Мещанском райсуде столицы в отношении обвиняемого в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) бывшего президента ОФК-банка Николая Гордеева начался в марте 2020 года. Из-за введенных тогда из-за пандемии ограничений процесс сильно затянулся: то из-за карантина не могли доставить подсудимого, то не являлись свидетели. В итоге в месяц, как правило, проходило не больше одного-двух судебных заседаний.

На днях дело наконец дошло до прений, где гособвинитель запросил для подсудимого максимально возможный срок — десять лет колонии строгого режима. Защита же господина Гордеева, который свою вину не признал, напротив, просила его оправдать в связи с тем, что никакого злоупотребления полномочиями в его действиях не было.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело по факту махинаций со средствами ОФК-банка Следственный комитет России (СКР) возбудил в апреле 2018 года. В том же месяце у кредитного учреждения была отозвана лицензия из-за полной утраты собственных средств. Инициировал уголовное преследование Николая Гордеева и находящегося в международном розыске бенефициара ОФК-банка Игоря Чуяна партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров, которому принадлежало 25% акций банка. Причем с первым господин Егоров изначально пытался урегулировать проблему, не прибегая к помощи правоохранителей. Однако его претензии, что Николай Гордеев использует рискованную бизнес-модель, ориентированную исключительно на кредитование компаний, работающих на алкогольном рынке, услышаны не были.

Суть же выявленных СКР махинаций заключалась в выдаче в 2013–2016 годах без согласия совета директоров ОФК-банка сотен ничем не обеспеченных кредитов на сумму около 30 млрд руб. Как считают следователи, организатором схемы был Игорь Чуян, а визировал кредитные договоры Николай Гордеев. Причем большую часть денег ОФК-банк выдал компаниям, подконтрольным одному из крупнейших тогда дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп». При этом в ходе расследования было установлено, что некоторые фирмы не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности, а их руководителями являлись бывшие и действующие сотрудники ОФК-банка и ООО «Статус групп». Последнее же, как считают правоохранители, было подконтрольно самому господину Чуяну.

После получения кредитов компании сворачивали алкогольный бизнес, предварительно выведя полученные деньги на счета фирм, подконтрольных участникам аферы. Само же ООО «Статус групп» в феврале 2018 года, накопив долгов на 10 млрд руб., подало заявление о собственном банкротстве.

В СКР считают, что именно противоправная деятельность господ Гордеева и Чуяна привела к «тяжелому финансовому положению банка» и, как следствие, прекращению его деятельности.

Отметим, что в рамках расследования этого уголовного дела по ходатайству следствия суд наложил арест на имущество фигурантов. Но у того же господина Гордеева его, по некоторым данным, обнаружить удалось всего примерно на 20 млн руб. Решение по гражданскому иску, заявленному потерпевшей стороной в рамках уголовного дела, суд вынесет одновременно с оглашением приговора Николаю Гордееву. При этом своим клиентам ОФК-банк остался должен более 35 млрд руб.

Олег Рубникович