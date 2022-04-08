Финансисту предъявили новый счет

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Следственный комитет России (СКР) завершил расследование очередного уголовного дела в отношении бывшего президента разорившегося банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Экс-финансист, уже отбывающий срок за выдачу ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб., обвиняется в растрате еще почти 10 млрд руб., а также хищении путем мошенничества более 690 млн руб. Эти преступление, как, впрочем, и другие, которые ему инкриминируются, обвиняемый Гордеев, по версии следствия, совершил в интересах и по указанию дожидающегося в Черногории решения вопроса о его экстрадиции бенефициара ОФК-банка, бывшего руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Гордеев в 2015 году

Фото: Анна Исакова / ТАСС Николай Гордеев в 2015 году

Фото: Анна Исакова / ТАСС

Генпрокуратура РФ направила в Таганский райсуд Москвы еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента ОФК-банка Николая Гордеева. В его рамках экс-финансисту инкриминированы два эпизода.

Один касается растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 9,47 млрд руб. кредитного учреждения.

В материалах дела говорится, что эту сумму господин Гордеев похитил в 2016–2017 годах, «действуя в интересах и под руководством» совладельца банка — находящегося в международном розыске бывшего главы РАР Игоря Чуяна. Для осуществления аферы с подконтрольными компаниями, говорится в деле, заключались фиктивные соглашения об уступке прав требований по договорам факторинга (позволяли покупателям приобретать товары или услуги с отсрочкой платежа). По версии следствия, в том числе и эта махинация повлекла банкротство ОФК-банка и отзыв у него в апреле 2018 года лицензии.

Кроме того, как установил СКР, в конце 2017 года Николай Гордеев, осознавая, что его кредитное учреждение и аффилированное с банком ООО «ОФК-Менеджмент» находятся в предбанкротном состоянии, «заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства, путем обмана заключил с несколькими гражданами договоры займа на общую сумму 690,6 млн руб., которыми распорядился по своему усмотрению». Это деяние правоохранительные органы расценили как особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Отметим, что новое дело было выделено из масштабного расследования многомиллиардных хищений средств ОФК-банка.

Как уже рассказывал “Ъ”, «большое» дело было возбуждено 27 апреля 2018 года по заявлению однокурсника президента Владимира Путина, известного адвоката Николая Егорова, которому в кредитном учреждении принадлежало 25% акций.

Один из главных эпизодов касается выдачи в 2013–2016 годах невозвратных кредитов на 30 млрд руб. Как установил СКР, господин Чуян, являвшийся бенефициаром ОФК-банка и ООО «Статус-групп» (в 2019 году признано банкротом), организовал схему выдачи кредитным учреждением займов этой компании. В общей сложности один из крупнейших на тот момент дистрибуторов алкогольной продукции получил 115 ничем не обеспеченных кредитов. При этом получатели денег, как полагают следователи, были фирмами-однодневками, а их руководителями являлись бывшие и действующие сотрудники ОФК-банка и ООО «Статус-групп».

В августе 2018 года Игорю Чуяну заочно было предъявлено обвинение в организации злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ). 12 декабря того же года одновременно с заочным арестом, который санкционировал Басманный райсуд Москвы, его объявили в международный розыск.

Осенью прошлого года бывший глава РАР был задержан в Черногории, где сейчас и дожидается решения вопроса об экстрадиции в Россию. Адвокат Игоря Чуяна не смог пояснить “Ъ”, в какой стадии сейчас находится этот процесс.

Непосредственного же исполнителя незаконных указаний господина Чуяна Николая Гордеева в марте 2021 года Мещанский райсуд Москвы приговорил за злоупотребление полномочиями к восьми годам колонии строгого режима. Позже апелляционная инстанция смягчила наказание до 6,5 года, при этом отбывать срок экс-банкир должен в колонии уже не строгого, а общего режима.

Впрочем, до этапирования осужденного к месту отбытия наказания дело так и не дошло. Все время, пока шло новое расследование, Николай Гордеев находился в московском СИЗО №5 («Водник»), откуда его и доставляли на следственные действия.

Защита бывшего банкира от комментариев относительно нового уголовного дела воздержалась.

Олег Рубникович