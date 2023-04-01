Окупасам — бой

Представьте: вы приезжаете из отпуска, а в вашей квартире живут чужие люди. Они поменяли замки и выезжать не собираются. Попытки выгнать их чреваты серьезными проблемами. Не для них, а для вас. Полиция что-то делать отказывается. Остается один путь: обращаться в суд и ждать решения. Года полтора, не меньше. Такая ситуация — реальность для тысяч владельцев недвижимости в Испании, которые ежегодно становятся жертвами так называемых окупасов (или, как их называют в англоязычных странах, сквоттеров). Испанские политики давно пытаются решить проблему, и на днях к ней вновь подступилась главная оппозиционная сила — Народная партия: целый ряд предложений содержится в обнародованной программе, с которой партия идет на майские региональные и местные выборы. «Ъ» разбирался, как получилось, что владельцы испанской недвижимости часто оказываются менее защищены, чем незаконные жильцы, и что с этим пытаются делать политики, которым до конца года предстоят еще и парламентские выборы.

Непрошенные гости

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проникнув в помещение, окупас чувствуют себя в безопасности: выгнать их оттуда будет крайне сложно

Фото: A. Perez Meca / Europa Press / Getty Images Проникнув в помещение, окупас чувствуют себя в безопасности: выгнать их оттуда будет крайне сложно

Фото: A. Perez Meca / Europa Press / Getty Images

«Окупасы проникли в дом. Что делать? И чего не делать?» — этот пост в русскоязычной группе по Испании в одной из соцсетей стал самым популярным за многие месяцы: почти 300 комментариев с советами, в том числе и от тех, кто проходил через нечто подобное. Одни советовали немедленно обращаться в полицию — другие отвечали: бесполезно. Одни предлагали дождаться, пока все уйдут из дома, войти внутрь, выкинуть все вещи и сменить замки — другие предупреждали: сделаете так, сами немедленно попадете в тюрьму. Одни призывали отключить непрошенным гостям воду и свет — другие отвечали: это тоже противозаконно и будет грозить владельцам собственности серьезными неприятностями, да к тому же окупасы тогда прямо в комнатах будут пользоваться газовыми туристическими горелками и могут спалить весь дом.

«Теперь я могу понять, почему на окнах решетки даже на верхних этажах»,— резюмировал один из участников группы, который до этого рассматривал возможность покупки квартиры в Испании, но теперь, похоже, отказался от этой идеи.

Действительно, решетки на окнах, как где-нибудь в Каракасе или Рио-де-Жанейро, обращают на себя внимание во многих испанских городах. Причем они есть и в самых благополучных районах. И даже в жилых комплексах с общей закрытой территорией, домофонами и консьержами жильцы нередко устанавливают две двери: обычную и перед ней металлическую решетку. В известных криминогенной обстановкой городах Латинской Америки речь идет о защите от вооруженных ограблений. Испанцы же так защищаются от другой напасти — людей, которые проникают в чужие дома и живут там де-факто на правах хозяев. Выгнать их, согласно испанским законам, непросто.

Феномен таких «оккупантов» (на испанском — okupas; уже устоявшийся перевод на русский — «окупас») — не уникальная для Испании история. Можно вспомнить и копенгагенский район Христиания (коммуну анархистов, расположившуюся на территории заброшенных после Второй мировой войны казарм), и миланский Леонкавалло, и лондонский rampART, окончательно выселенный в 2009 году.

Дело, конечно, не ограничивается компактным проживанием сквоттеров в одном районе: они заселяют любые здания, которые считают пригодными для этого. Например, в прошлом году был захвачен расположенный в Амстердаме дом основателя компании «Яндекс» Аркадия Воложа. «Права миллиардеров, которые рассматривают наши города как инвестиции, защищены лучше, чем права уязвимых людей, которые хотят иметь крышу над головой»,— объясняли свои действия захватчики. На доме они вывесили антикапиталистические и антивоенные баннеры. История эта прогремела, когда в ноябре суд Амстердама отказался выселять сквоттеров, указав на то, что Аркадий Волож находится под санкциями ЕС и, значит, в свой дом приехать не может. Как не может он и получать прибыль от сдачи собственности в аренду. А согласно законам Нидерландов, принятым во избежание дефицита жилья, недвижимость не должна пустовать более полугода без веских на то оснований.

В Испании тоже немало «идеологически заряженных» сквоттеров. Есть среди них правые — например, неонацистская группировка Hogar Social Madrid, которая своими акциями напоминает не только о «тысячах бездомных испанцев», но и о «раболепии правительства перед приезжими, которым предоставляют бесплатное жилье и экономическую помощь». Но в основном речь идет об активистах левого толка и анархистах. А также (и это чаще всего) о тех, кто оккупирует дома без всякого идеологического обоснования.

Окупасы бывают разные

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одна из самых известных коммун сквоттеров – копенгагенский Свободный город Христиания, существующий с 1971 года

Фото: Stefano Guidi / Getty Images Одна из самых известных коммун сквоттеров – копенгагенский Свободный город Христиания, существующий с 1971 года

Фото: Stefano Guidi / Getty Images

У испанского сквоттинга давняя предыстория. При диктаторе Франсиско Франко, в 1960-х годах, происходила массовая миграция испанцев из сел в города. Жилья всем не хватало, так что люди начали занимать пустовавшие квартиры и дома. После падения режима тысячи незаконных захватов недвижимости, принадлежавшей государству, были узаконены.

Еще один всплеск произошел во время экономического кризиса в Испании в 2008–2014 годах: многие тогда просрочили платежи по ипотеке и в результате, чтобы не оказаться на улице, были вынуждены переселяться в другие квартиры и дома.

Правоохранительные органы стали относиться к окупасам более лояльно, чем раньше, в результате чего масштабы проблемы все разрастались.

Следующий пик кризиса пришелся на пандемию COVID-19. Власти тогда приняли ряд временных (на период действия режима чрезвычайного положения) мер по защите экономически уязвимых слоев населения — то есть в значительной степени именно тех, у кого не было своего жилья и над кем висела реальная угроза оказаться на улице. Выселения из незаконно занятых жилых помещений производились только в тех случаях, если оккупированы они были с применением насилия. Мирных «захватчиков» недвижимости, по сути, не трогали. Кроме того, на фоне карантина местные органы получили распоряжение делать прописку жильцам квартир и домов «вне зависимости от юридических противоречий насчет права собственности».

Отметим, что рассматриваемое явление можно поделить на три категории. Во-первых, оккупируют временно пустующие квартиры и дома. Например, это происходит, когда владельцы недвижимости уезжают в отпуск. Или же у них есть квартира в Мадриде и домик где-нибудь на побережье, который большую часть года пустует (и в результате становится привлекательным для окупасов). То есть речь идет об основном жилье человека или (равнозначном ему с точки зрения правовых норм) втором объекте недвижимости.

Во-вторых, оккупируют те квартиры и дома, в которых никто вообще не живет. Например, до этого недвижимость была изъята банком у клиента, который не платил за ипотеку. Такие квартиры и дома также часто принадлежат агентствам недвижимости, инвестиционным фондам и другим юридическим лицам.

И в-третьих, речь может идти о людях, которые въехали в квартиру после подписания официального договора об аренде, но в какой-то момент перестали платить. Во время пандемии именно эта категория стала особенно популярной. По данным организации «Платформа пострадавших от оккупации» (La Plataforma de Afectados por la Ocupacion), на нее приходится около 70% от общего числа случаев сквоттинга в Испании.

Пандемия COVID-19 прошла, но эпидемия окупасов продолжается. В 2022 году было зарегистрировано 16 726 заявлений по первой и второй категориям. Среди регионов-лидеров сейчас Каталония (7005), Андалусия (2502), Валенсия (2024) и Мадрид (1501).

По сравнению с 2021 годом речь идет о снижении на 3,2%. Но в любом случае цифры впечатляют: например, по итогам 2018 года, когда нынешний премьер Педро Санчес пришел к власти, было зарегистрировано 12 214 случаев. При этом реальные цифры существенно выше. Далеко не все пострадавшие от окупасов обращаются в суды: многие из них пытаются решить свои проблемы другими методами.

Суд да дело

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часто окупас занимают давно пустующие помещения, принадлежащие агентствам недвижимости, инвестиционным фондам и другим юридическим лицам

Фото: LaPresse / ZUMA Press / ТАСС Часто окупас занимают давно пустующие помещения, принадлежащие агентствам недвижимости, инвестиционным фондам и другим юридическим лицам

Фото: LaPresse / ZUMA Press / ТАСС

Система, которая позволяет сквоттерам процветать, базируется на статье 47 Конституции Испании. Там сказано, что «все испанцы имеют право на достойное, благоустроенное жилье», а «государственные власти обеспечивают необходимые условия и устанавливают соответствующие нормы для действенного осуществления данного права». При этом в статье 33 говорится, что «никто не может быть лишен своего имущества и прав на него, кроме как по оправданной причине, связанной с общественной целесообразностью или с социальными интересами, при условии соответствующей компенсации и в порядке, установленном законом». Формулировка, оставляющая широкое поле для трактовок.

Тема затронута и в Гражданском кодексе Испании, который действует (конечно, с целым рядом изменений) аж с 1889 года. Там, в частности, говорится о защите прав людей, де-факто распоряжающихся недвижимым имуществом. Именно они, согласно испанским нормам, выступают перед третьими лицами (например, соседями) в качестве тех, кого мы бы назвали собственниками. Если же законные собственники — это другие люди, то они должны доказывать наличие прав на имущество в судебном порядке. А суды в Испании — дело долгое.

Что может ждать окупасов?

Первый вариант — взлом и проникновение в основное жилье человека или его вторую недвижимость — наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до двух лет (на практике, если речь идет о первом уголовном преступлении, то суд ограничивается условным наказанием).

Захват недвижимости с применением насилия или запугивания предусматривает до четырех лет тюрьмы и штрафы в размере от шести до двенадцати месячных зарплат.

В отдельной статье говорится о захвате пустующей недвижимости, и тут дело уже ограничивается одним лишь штрафом (если не было применено насилие или запугивание).

При этом истцам приходится непросто: они должны доказать, что окупас действовали умышленно, зная о наличии собственника, который был бы против их нахождения в помещении.

Аргументация же сквоттеров элементарна: они не знали, что недвижимость принадлежит какому-то лицу, и полагали, что имели право пользоваться ею на «честном основании». Суды часто прислушиваются к подобным тезисам, что влечет за собой освобождение от уголовной ответственности.

В среднем разбирательство (с учетом апелляций) длится около 18 месяцев. Случаи из первой категории рассматриваются быстрее, из второй — дольше. Все это время окупасы могут беспрепятственно жить в занятых помещениях. То же касается и представителей третьей категории — вселившихся на законных основаниях, но переставших платить. Суды длятся долго, и все это время реальные владельцы жилья не имеют доступа к нему.

Есть, впрочем, еще один путь — гражданский иск, подача которого стала возможной (исключительно для частных лиц) после реформы 2018 года. Речь об иске в отношении «неустановленных лиц», которые должны в таком случае за пять дней предоставить суду доказательства своего права на владение собственностью. Если реальные владельцы такие доказательства предоставили, а окупасы — нет, то должна начинаться процедура их немедленного выселения. Впрочем, на практике все совсем не так просто. Многие испанские юристы считают, что реформа 2018 года не достигла своих целей: из-за загруженности судебной системы иски тоже рассматриваются «месяцы и даже несколько кварталов».

Главное — заселиться

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди окупас немало идеологически заряженных активистов. В числе прочих, их жертвой стал основатель «Яндекса» Аркадий Волож (на фото: его недвижимость в Амстердаме)

Фото: Peter Boer / Bloomberg / Getty Images Среди окупас немало идеологически заряженных активистов. В числе прочих, их жертвой стал основатель «Яндекса» Аркадий Волож (на фото: его недвижимость в Амстердаме)

Фото: Peter Boer / Bloomberg / Getty Images

Ускорить выселение сквоттеров в Испании можно в одном случае — если окупасов, как говорит законодательство, удалось задержать «на месте преступления» (например, в момент, когда они взламывают замок). Тогда можно обойтись без решения суда — одними лишь силами полиции.

При этом в подавляющем большинстве статей на тему окупасов фигурируют фразы о 48 часах: якобы именно такой период сквоттеры должны прожить в новом жилище, чтобы стать с точки зрения испанского государства теми, кто распоряжается имуществом (и, следовательно, защищен целым рядом положений закона). Так думают и сами захватчики.

«Если я вхожу в дом, то меньше чем через 24 часа меня оттуда могут выгнать. А вот через 48 часов сам король не сможет этого сделать»,— говорил недавно один из них журналистам.

Положение о 48 часах действительно есть — но во Франции. А вот в Испании это просто интернет-легенда, которая не подкреплена ни одним из законов. В любом случае стражи порядка предпочитают перестраховываться и не предпринимать каких-либо действий без судебного ордера.

Нерасторопность системы играет на руку окупасам. После заселения для них главное — раздобыть доказательства того, что они в этом доме хозяева. Счета за коммунальные услуги, заказы из ресторанов и магазинов по указанному адресу — все пригодится в суде. Многие заботятся об этом еще до того, как вселиться в приглянувшуюся недвижимость. Испанские СМИ пишут о таком варианте, который зародился в Каталонии, но в последнее время приобрел популярность по всей стране: сквоттеры выбирают квартиру, заказывают на этот адрес пиццу, встречают у двери курьера и сохраняют чек. Через два дня (те самые магические 48 часов) они проникают в квартиру и живут там — вполне вероятно, что долго и счастливо. Полицейских — если их вызовут на место преступления в попытке выселить захватчиков — чеки за пиццу в качестве алиби наверняка устроят.

Реальным собственникам рекомендуется лишь принимать комплекс превентивных мер (устанавливать сигнализацию, оформлять страховку от окупасов и так далее), а вот если уже случилось худшее — самодеятельностью не заниматься.

Если владелец придет в свою оккупированную квартиру и будет угрожать незваным гостям — под суд поведут его. Если отключит захватчикам воду или свет — под суд также поведут его. Все из-за того же принципа защиты «людей, распоряжающихся имуществом».

Соответственно, и статья «Незаконное проникновение в помещение» вполне может быть применена к владельцам квартиры, проникшим в нее в тот момент, когда окупасы ненадолго отлучились в магазин. Или, как в случае, произошедшем в 2020 году в Барселоне, уехали отдыхать на Ибицу. Окупасы свои права прекрасно знают — и, например, не стесняются звонить в полицию с требованием разобраться с угрозами со стороны владельцев, которые «мешают спокойно жить».

Визит с недобрым словом и овчаркой

На этом фоне в Испании появился и приобрел широкую известность один полулегальный способ заставить сквоттеров выехать из квартиры. Речь о командах так называемых антиокупас. Выглядит это так: группа мужчин устрашающего вида в масках или темных очках входит в квартиры (иногда с овчарками) и, не применяя насилия, выпроваживает незваных жильцов. Цена за такую услугу — несколько тысяч евро.

«Раз не действует закон, действуем мы»,— говорят участники «бригады». При этом многие представители этой профессии придерживаются своего кодекса чести. «Мы не беремся за дела, когда речь идет о семьях в бедственном положении. Мы берем дела, связанные с квартирной мафией, оргпреступностью, сутенерством, вымогательством, проституцией, наркотиками, антисанитарией… Я не заинтересован в том, чтобы выселять женщину, которая оккупировала квартиру из-за острой необходимости. Женщину с тремя детьми, которой Красный Крест помогает бесплатной едой… Я никогда не выставлю ее на улицу»,— говорит основатель компании Desokupa Даниэль Эстеве.

Испания во всех рейтингах находится среди стран с наихудшим уровнем защиты частной собственности. Подобное положение дел, конечно, не устраивает владельцев недвижимости. Особенно активно уже упомянутое движение «Платформа пострадавших от оккупации». В феврале активисты обратились к руководству ЕС с призывом к срочному вмешательству в ситуацию, при которой грубо нарушается фундаментальное право на неприкосновенность частной собственности. Они утверждают, что подчас собственники находятся в куда более уязвимом с экономической точки зрения положении, чем окупасы.

Такой тезис действительно подтверждается фактами. Испанские СМИ нередко рассказывают истории вроде этой: окупасы отказываются съезжать с незаконно занятой квартиры, прикрываясь наличием ребенка-инвалида.

При этом они разъезжают на Porsche и Mercedes, а реальные владельцы оплачивают за недобросовестных жильцов коммунальные услуги, тратят последние деньги на адвокатов и перебиваются с хлеба на воду.

Авторы обращения к руководству ЕС обвиняют испанское правительство в том, что оно уклоняется от выполнения своих обязанностей по обеспечению нуждающихся людей социальным жильем, перекладывая ответственность на непричастных владельцев недвижимости. Кроме того, активистов возмущает, что их не слушают ни в правящей Социалистической рабочей партии Испании (PSOE), ни во входящей с ней в коалицию левой партии Podemos.

Парламент — не место для компромиссов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Испанские политики не раз подступались к проблеме с окупасами (на фото: занятое сквоттерами здание в центре Мадрида), но решить ее до сих пор не могут

Фото: Jesus Hellin / Europa Press / Getty Images Испанские политики не раз подступались к проблеме с окупасами (на фото: занятое сквоттерами здание в центре Мадрида), но решить ее до сих пор не могут

Фото: Jesus Hellin / Europa Press / Getty Images

Впрочем, на самом деле власти видят проблему и активно ею занимаются в меру своих возможностей. Происходит это, например, на региональном уровне. Так, в феврале парламент Каталонии расширил полномочия местных администраций: они теперь могут инициировать процедуру выселения окупасов, если владельцы недвижимости бездействуют. При этом речь идет только о крупных владельцах: в случае с физическими лицами — в их распоряжении должно быть не менее 15 объектов недвижимости, в случае с юридическими — не менее десяти. Имущество после его освобождения благодаря местным властям теперь должно передаваться в фонд социального жилья.

Рассмотрение закона стало ярким примером того, как непросто согласовываются подобные инициативы.

Изначально предполагалось, что процедуру выселения окупасов смогут инициировать и соседи. Однако в ходе межпартийного согласования это положение было удалено, так как, по мнению ряда политиков, порождало бы множество конфликтов и «стигматизировало социально незащищенные слои населения». Кроме того, ряд юристов считают, что инициатива противоречит конституции и, следовательно, будет в итоге отменена Верховным судом Испании.

На общеиспанском уровне также вот уже много лет ведутся ожесточенные споры. Так, прошлым летом главная оппозиционная сила страны, Народная партия, при поддержке союзников из правопопулистской Vox и центристской Ciudadanos подготовила законопроект, предусматривающий немедленное (максимум — за 24 часа) выселение окупасов и ужесточение наказания для них. Кроме того, предполагалось, что им запретят прописываться в оккупированном жилье, а значит, пользоваться местными поликлиниками и прочими социальными государственными услугами. Окупасы — преступники и должны нести суровое наказание, считают «народники». Однако правящие социалисты и их партнеры из партии Podemos инициативу не поддержали.

Вернее, в данном случае PSOE, возможно, и встали бы на сторону своих вечных соперников — Народной партии, но резко против выступили представители Podemos. Эта политическая сила, напомним, выросла из протестного Движения 15 марта — испанского аналога Occupy Wall Street. Анархисты и борцы с капитализмом, широко представленные в Podemos, утверждают, что проблема создается на пустом месте: феномен окупасов — это что-то «очень незначительное» по меркам страны. И вообще речь якобы идет о попытке правых навязать «дискурс ненависти и страха, повысить тревожность в обществе, криминализовать бедность».

Между тем в сентябре PSOE представила свою инициативу, которая во многом совпадала с тем, что предлагала оппозиция. Речь тоже шла о возможности оперативного выселения окупасов (пусть не за 24, а за 48 часов с момента получения запроса). Согласно инициативе, судья мог бы запрашивать у нынешних жильцов документы, подтверждающие их право пользоваться собственностью, а в случае отсутствия таковых выдавать ордер на выселение. Еще одно предложение — прекратить практики рассмотрения подобных дел судом присяжных. При этом подумали в PSOE и о незащищенных слоях общества: если окупасов можно отнести к таковым, то суд, согласно инициативе, должен будет уведомлять соответствующие госорганы, на которые ляжет обязанность предоставления необходимой помощи и защиты.

Однако эта инициатива поставила правящую коалицию на грань раскола: в Podemos обвинили соратников в том, что они «продались ультраправым» (то есть Народной партии). Рассмотрение инициативы постоянно откладывалось: вначале речь шла о конце 2022 года, затем — о январе, феврале, марте… Но до сих пор подвижек нет: раскол с партнерами по коалиции в избирательный год (в мае в стране пройдут региональные и муниципальные выборы, а в конце года — парламентские) социалистам ни к чему.

Зато в этом плане нечего терять «народникам», которые на днях представили свои предложения насчет борьбы с эпидемией окупасов — они содержались в масштабной предвыборной программе, подготовленной к майскому голосованию и обнародованной 26 марта.

Политики выступили за то, чтобы центральные власти заключили со всеми регионами и местными образованиями Государственный пакт в области жилья, который бы позволил если не решить жилищный вопрос, то как минимум сделать его менее острым.

Ведь, как отмечают в Народной партии, нынешнее правительство во главе с Педро Санчесом — «единственное в ЕС, которое ввело правила, допускающие незаконную оккупацию жилья».

Среди предложений — выселение захватчиков за все те же 24 часа, освобождение хозяев оккупированной недвижимости от обязанности платить налоги за нее, открытие на уровне муниципалитетов бюро по борьбе с окупасами (в частности, для предоставления местным жителям юридических консультаций), создание круглосуточной телефонной линии на случай попыток оккупации, рассмотрение всех вопросов по теме по принципу «единого окна», формирование специальных подразделений в полиции.

Даже если по итогам региональных выборов у «народников» и не получится добиться желаемого, то в конце года у них будет еще один шанс — парламентские выборы (они состоятся до 10 декабря; дата пока не определена). Опросы свидетельствуют о том, что Народная партия сейчас самая популярная сила страны и вполне сможет сформировать правительство, если вновь объединится с правой партией Vox. Тогда все эти предложения получат шанс на то, чтобы быть реализованными. Если, конечно, как всегда, не окажутся погребенными под внутрикоалиционными спорами.

Павел Тарасенко