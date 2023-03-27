Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до 31 мая

Власти Санкт-Петербурга продлили действие коронавирусных ограничений в городе до 31 мая. Соответствующее постановление 27 марта подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.
Молодые люди в медицинских масках на Аничковом мосту
Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ
Никакие другие изменения в постановление №121 не вносились, кроме сроков. Из действующей редакции следует, что в Петербурге сохраняется запрет на проведение и посещение публичных мероприятий без согласования. В общественных местах при этом рекомендовано носить маски.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный перевел коронавирус в сезонные заболевания.