Коронавирус в Петербурге перевели в сезонные заболевания

Коронавирус в Санкт-Петербурге перешел в категорию сезонных заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Как следует из опубликованных данных из вестника информационно-аналитического центра правительства города, с начала года эпидемиологическая обстановка в Петербурге является предсказуемой. При этом рост заболеваемости уже не вызывает опасений перехода к пандемии. В 2020 году коронавирус перенесли 34% петербуржцев. Пик заболеваемости пришелся на январь—февраль 2022 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге зафиксировали исторический минимум заболеваемости туберкулезом.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте