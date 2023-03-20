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Коммерсантъ FM
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Министр обороны Германии объявил об отправке Украине БМП Marder

Поставка немецких боевых машин пехоты (БМП) Marder Киеву началась, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в кулуарах встречи министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе. Партия уже находится на пути на Украину, количество поставляемых БМП господин Писториус не указал, сообщает CNN.

Фото: Fabian Bimmer, Reuters

Фото: Fabian Bimmer, Reuters

О поставке Украине 40 БМП Marder, которая должна осуществиться до апреля, 12 января заявляла предшественница Бориса Писториуса Кристина Ламбрехт. В этом же месяце сообщалось, что украинские солдаты прибыли в Германию для обучения работе с этими БМП.

Marder предназначен для перемещения солдат по полю боя. Он используется немецкими военными с начала 1970-х и постоянно модернизировался. Германия находится в процессе постепенного отказа от него, но сотни БМП Marder все еще находятся на вооружении, сообщает CNN.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

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