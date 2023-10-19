Электросамокатам выпала карта

Российские власти планируют ужесточить контроль за передвижением электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ). Утвержденная Белым домом «дорожная карта» содержит новые штрафы за нарушения ПДД, обязательную регистрация СИМ в цифровом реестре и создание системы идентификации пользователей. Граждан на электросамокатах также обяжут останавливаться по требованию ГИБДД и проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Дорожная карта» «мероприятий, направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития СИМ и обеспечение дорожного движения при их использовании», утверждена правительством РФ. Об этом сообщил ТАСС, информацию подтвердил источник «Ъ». Проект карты Минтранс представил еще в сентябре, «Ъ» удалось ознакомиться с ее с финальным, уже утвержденным текстом.

План состоит из 27 пунктов, действие которых рассчитано на 2023–2025 годы. До конца года Минтранс подготовит проект поправок к КоАП, усиливающих ответственность для пользователей.

Сейчас, напомним, максимальный штраф — 1,5 тыс. руб. Какую сумму он составит в новой редакции, пока неизвестно.

Поправки должны быть приняты до 29 декабря. Не исключено, что срок их вступления в силу будет отложен. В 2024 году Минтранс, МВД и Минцифры внесут в правительство проект поправок к ПДД. Первый пакет поправок к правилам, касающимся СИМ, вступил в силу 1 марта («Ъ» о нем много раз рассказывал), теперь власти вносят дополнительные коррективы. Понятия «СИМ», «электровелосипед», «мопед» и «мотоцикл» будут уточняться, но каким образом — пока не ясно.

Правила также дополнят термином «лицо, использующее для передвижения СИМ», понятием «опережение пешехода».

Пользователей СИМ и велосипедистов обяжут останавливаться по требованию ГИБДД и проходить проверку на состояние опьянения. В ПДД также пропишут правила остановки и стоянки для СИМ (и велосипедистов), введут новые знаки, обозначающие парковки для электросамокатов.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за шесть месяцев текущего года зарегистрировано более 1 тыс. ДТП с участием СИМ (+181,9%), в которых погибли 12 человек, ранено более 1 тыс. человек, в том числе 432 ребенка.

В соответствии с планом Минтранс, МВД, Минцифры и Минэкономразвития также подготовят поправки к федеральному закону «Об организации дорожного движения». Там пропишут обязанность всех владельцев СИМ (физлиц и юрлиц) вносить сведения о своих транспортных средствах в создаваемый федеральный реестр, причем это станет госуслугой, которая будет регулироваться отдельным регламентом (по аналогии с постановкой машины на учет).

В этом же законе опишут новые «механизмы» контроля движения СИМ (столичный дептранс уже заявил, что тестирует фиксацию нарушений с помощью автоматических камер), требования к организации парковок и обязанности властей информировать население о вводимых для СИМ ограничениях. Планируется разработать «научно обоснованные предложения в части» определении мер по идентификации лиц, использующих для передвижения СИМ». О чем конкретно здесь идет речь, тоже пока не ясно.

С учетом массового распространения электросамокатов и необходимости парковок будут меняться требования к комплексным программам развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов (утверждены постановлением правительства), а также правила подготовки документации по организации движения (утверждены приказом Минтранса). Поскольку вводятся новые дорожные указатели, дополняться будет и профильный ГОСТ 52289 с правилами применения знаков и разметки.

Регионы в соответствии с правительственным планом разработают и утвердят планы «по созданию и интеграции инфраструктуры для СИМ в городские транспортные системы».

В этих планах должна быть заложена инфраструктура для разделения потоков передвигающихся на электросамокатах (и велосипедах) и пешеходов.

К мероприятиям, заложенным в «дорожной карте», привлекут и Минздрав. В 2025 году ведомство проведет научно-исследовательскую работу по определению «характерных травм, их лечения и реабилитации при использовании СИМ», а также разработает рекомендации по «снижению уровня травматизма, лечению и реабилитации пострадавших при инцидентах с использованием СИМ». Все случаи ДТП с электросамокатами будут попадать в официальную отчетность ГИБДД и Росстата.

Иван Буранов