Антонио Конте договорился до отставки

Очередным европейским топ-клубом, уволившим главного тренера по ходу нынешнего сезона, оказался «Тоттенхем». Он расстался с итальянцем Антонио Конте, который в 2021 году пришел в клуб в статусе эффективного и трендового наставника с задачей принести наконец лондонцам какой-нибудь ценный приз, а ушел из него на фоне довольно скромных результатов и скандальных высказываний. В них Конте, по сути, свалил всю вину за неудачи на игроков команды и ее менеджмент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теперь уже бывший тренер «Тоттенхема» Антонио Конте

Фото: Albert Gea / Reuters Теперь уже бывший тренер «Тоттенхема» Антонио Конте

Фото: Albert Gea / Reuters

«Тоттенхем» объявил о том, что расторг контракт с Антонио Конте «по обоюдному согласию». И к этой формулировке можно придраться, потому что обычно она означает отсутствие остроты, конфликтов. В данном же случае конфликт был налицо. В том, что Конте будет уволен, ведущие британские медиаресурсы не сомневались еще несколько дней назад, вспоминая его выступление на пресс-конференции после матча чемпионата Англии против «Саутгемптона», последнего перед мартовским окном для игр сборных. «Тоттенхем» в нем сыграл с аутсайдером первенства вничью — 3:3, разбазарив преимущество в два мяча. Антонио Конте, комментируя случившееся, был предельно откровенен, сообщив, что до этого «скрывал ситуацию», но теперь считает такую позицию «неприемлемой».

Конте назвал игроков своей команды «эгоистичными», а еще акцентировал внимание на том, что «в течение 20 лет» «Тоттенхемом» владеет Дэниел Леви и клуб «так ничего и не выиграл».

«Почему?» — задал Конте риторический вопрос. Подобные высказывания вряд ли оставили бы шансы сохранить пост любому наставнику. Они завершили короткий период пребывания в «Тоттенхеме» Конте, в котором не так давно видели надежду на серьезный прорыв.

Антонио Конте на самом деле довольно точно описал специфику лондонского клуба. Дэниелу Леви он принадлежит с 2001 года и за этот долгий срок успел приобрести специфический статус. «Тоттенхем» финансируется и комплектуется на уровне, близком к уровню бесспорных английских гигантов, но, в отличие от них, испытывает страшный дефицит призов. На самом деле за два десятилетия, часто оказываясь рядом с титулами, он взял всего один, и то, по сути, второстепенный — Кубок Английской лиги 2008 года. При этом менеджмент «Тоттенхема» в поисках способа сломать традицию постоянно менял тренеров. В «эпоху Леви» им успели поруководить 11 наставников, большая часть которых продержалась в клубе совсем недолго.

Такой была и судьба предшественника Антонио Конте, Нуну Эшпириту Санту. Он трудился в «Тоттенхеме» четыре месяца, прежде чем в ноябре 2021 года уступил должность Конте. Итальянец появился в клубе, считаясь тренером чрезвычайно эффективным (он завоевывал чемпионские титулы со всеми топовыми командами, которые его приглашали,— «Ювентусом», «Челси» и «Интером») и трендовым, применяющим все передовые знания, касающиеся футбольной тактики и методов подготовки.

Но именно в «Тоттенхеме» подтвердить репутацию у Конте не вышло.

Неполный дебютный сезон в новой команде он провел неплохо, учитывая ее проблемы до его прихода: лондонцы заняли четвертое место в национальном первенстве и вернулись в Лигу чемпионов. А вот текущий сезон едва ли заслужит хотя бы оценку «удовлетворительно». В марте «Тоттенхем» под свист своих болельщиков вылетел из главного еврокубка, уступив казавшемуся вполне удобным соперником «Милану», которому не забил ни одного гола в двух матчах, а из Кубка Англии его выбил играющий во втором по рангу дивизионе «Шеффилд Юнайтед». В чемпионате страны клуб занимает четвертую строчку, однако удержать ее в десяти оставшихся турах ему будет трудно: «Ньюкасл» всего в двух очках позади при двух встречах в запасе. При этом игра лондонцев жутко нестабильна: даже два подряд качественных матча для них большая редкость.

В концовке сезона тренировать «Тоттенхем» будет ассистент Антонио Конте Кристиан Стеллини. Но ясно, что он фигура промежуточная.

Список же тех, кто, по мнению разных британских источников, может возглавить клуб летом, огромен. В него включают только что уволенного из «Баварии» Юлиана Нагельсмана (известно, что клуб хотел его нанять еще в 2021 году), Луиса Энрике, Роберто Де Дзерби, Рубена Аморима, Венсана Компани и даже уже руководившего «Тоттенхемом» Маурисио Почеттино, при котором команда совершила наиболее заметный взлет, сыграв четыре года назад в финале Лиги чемпионов.

Алексей Доспехов