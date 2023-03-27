Путин поручил ФНС разобраться с проблемами по единому налоговому счету

Президент Владимир Путин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) выявить и решить проблемы налогоплательщиков по единому налоговому счету (ЕНС). Поручение надо исполнить «в максимально короткие сроки». Доклад об исполнении нужно представить до 15 апреля, ответственными назначены глава ФНС Даниил Егоров и руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин и руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров во время встречи в июле 2022 года

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин и руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров во время встречи в июле 2022 года

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент также поручил комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» вместе с Минфином и ФНС оценить функционирование системы единого налогового счета применительно к бюджетной системе России. К тому же сроку они также должны представить предложения по ее совершенствованию, говорится в списке поручений на сайте Кремля.

ЕНС и единый налоговый платеж налогоплательщика заработали в России с 1 января. Эта система предполагает формирование баланса начислений и платежей налогоплательщика. Платежи в бюджет перечисляются на единый счет в казначействе с указанием только суммы и ИНН, а налоговые органы самостоятельно распределяют их в счет уплаты всех налогов.

Подробнее о ЕНС — в публикации «Ъ» «Трудности налогового перехода».

Лаура Кеффер