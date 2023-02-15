Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трудности налогового перехода

ФНС доложила президенту о скором решении проблем с единым счетом

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует в ближайшее время открыть доступ к информации о расчетах с бюджетом в личных кабинетах налогоплательщиков — сейчас он ограничен в части просмотра сальдо единого налогового счета (ЕНС). Ранее появление необоснованной налоговой задолженности по таким счетам вызвало беспокойство у предпринимателей. До завершения индивидуальных сверок данных между налогоплательщиками и налоговиками введен мораторий на взыскание задолженности — со второго квартала ФНС рассчитывает перейти на обычный режим работы ЕНС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава ФНС Даниил Егоров в среду на совещании президента с правительством сообщил о положении дел в связи с переходом на ЕНС. Он попросил Владимира Путина дать комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», Минфину и самой службе поручение «максимально оперативно отработать все моменты, связанные с нововведениями».

Напомним, речь идет о внедренной с 1 января системе, которая предполагает формирование баланса начислений и платежей налогоплательщика. Платежи в бюджет перечисляются на единый счет в казначействе с указанием только суммы и ИНН, а налоговые органы самостоятельно распределяют их в счет уплаты всех налогов. В общей сложности новый механизм охватывает 72,7 млн налогоплательщиков. Система вводилась в том числе для решения проблемы массовых ошибочных платежей.

По оценкам ФНС, из 650 млн платежей, которые ежегодно обрабатывались налоговиками, к числу ошибочных относился каждый восьмой.

Однако переход на ЕНС не прошел гладко — часть предпринимателей столкнулись с необоснованным отображением в личных кабинетах отрицательного сальдо, то есть задолженности перед бюджетом. Как заверил в среду Даниил Егоров, подобные проблемы оперативно решаются и количество проблемных вопросов снижается. В ближайшее время, сообщил он, планируется открыть доступ к информации о расчетах с бюджетом в личных кабинетах налогоплательщиков — сейчас раздел «ЕНС» временно недоступен «в связи с обработкой поступивших уведомлений и платежей» для корректного формирования сальдо.

В марте—апреле, добавил Даниил Егоров, будут проводиться индивидуальные сверки данных между налогоплательщиками и налоговиками, ранее ФНС уже объявила о введении до их завершения моратория на принудительное взыскание задолженности (см. «Ъ» от 31 января). «Пока на 100% не будем уверены в расчетах каждого штрафа, пени не будет»,— подчеркнул Даниил Егоров. Перейти на работу ЕНС в обычном режиме ФНС планирует во втором квартале — до тех пор, добавил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство будет «мониторить ситуацию».

Евгения Крючкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...