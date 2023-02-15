Трудности налогового перехода

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует в ближайшее время открыть доступ к информации о расчетах с бюджетом в личных кабинетах налогоплательщиков — сейчас он ограничен в части просмотра сальдо единого налогового счета (ЕНС). Ранее появление необоснованной налоговой задолженности по таким счетам вызвало беспокойство у предпринимателей. До завершения индивидуальных сверок данных между налогоплательщиками и налоговиками введен мораторий на взыскание задолженности — со второго квартала ФНС рассчитывает перейти на обычный режим работы ЕНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава ФНС Даниил Егоров в среду на совещании президента с правительством сообщил о положении дел в связи с переходом на ЕНС. Он попросил Владимира Путина дать комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», Минфину и самой службе поручение «максимально оперативно отработать все моменты, связанные с нововведениями».

Напомним, речь идет о внедренной с 1 января системе, которая предполагает формирование баланса начислений и платежей налогоплательщика. Платежи в бюджет перечисляются на единый счет в казначействе с указанием только суммы и ИНН, а налоговые органы самостоятельно распределяют их в счет уплаты всех налогов. В общей сложности новый механизм охватывает 72,7 млн налогоплательщиков. Система вводилась в том числе для решения проблемы массовых ошибочных платежей.

По оценкам ФНС, из 650 млн платежей, которые ежегодно обрабатывались налоговиками, к числу ошибочных относился каждый восьмой.

Однако переход на ЕНС не прошел гладко — часть предпринимателей столкнулись с необоснованным отображением в личных кабинетах отрицательного сальдо, то есть задолженности перед бюджетом. Как заверил в среду Даниил Егоров, подобные проблемы оперативно решаются и количество проблемных вопросов снижается. В ближайшее время, сообщил он, планируется открыть доступ к информации о расчетах с бюджетом в личных кабинетах налогоплательщиков — сейчас раздел «ЕНС» временно недоступен «в связи с обработкой поступивших уведомлений и платежей» для корректного формирования сальдо.

В марте—апреле, добавил Даниил Егоров, будут проводиться индивидуальные сверки данных между налогоплательщиками и налоговиками, ранее ФНС уже объявила о введении до их завершения моратория на принудительное взыскание задолженности (см. «Ъ» от 31 января). «Пока на 100% не будем уверены в расчетах каждого штрафа, пени не будет»,— подчеркнул Даниил Егоров. Перейти на работу ЕНС в обычном режиме ФНС планирует во втором квартале — до тех пор, добавил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство будет «мониторить ситуацию».

Евгения Крючкова