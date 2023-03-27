Бывшую фабрику IKEA в Новгородской области перезапустят в течение 2-3 месяцев

Компания «Инвест Плюс», выкупившая фабрику ушедшей из России IKEA в Новгородской области, планирует перезапуск производства к началу лета. Штат сотрудников планируется сохранить в течение одного года, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Полноценное производство на новгородской площадке планируется перезапустить в ближайшие 2-3 месяца»,— цитирует агентство представителей «Инвест Плюс». В компании добавили, что также на один год сохранят на предприятии все действующие условия труда.

«Икеа Индастри Новгород» — самое крупное производство IKEA, работавшее в России. Производственная мощность входящего в состав площадки завода по выпуску ЛДСП составляет более 500 тыс. кубометров шлифованной продукции, а фабрики корпусной мебели — более 7 млн единиц в год.

О судьбе российских активов шведской компании после ухода компании из РФ читайте в материале «IKEA попрощалась с фабриками».

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