Bloomberg: Silicon Valley Bank распродадут по частям

Регуляторы США не могут найти покупателя для обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), а потому приняли решение о дроблении банка на части и его дальнейшей распродаже. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC) намерена разделить банк по меньшей мере на две части. До среды регулятор будет принимать заявки от потенциальных покупателей SVB Private Bank, занимающегося управлением частными капиталами. А к пятнице должны быть поданы заявки на искусственно созданный регулятором «переходный банк», который был учрежден для управления активами и обязательствами SVB.

Изначально регулятор планировал закончить прием заявок от инвесторов сегодня, однако в итоге FDIC решила продлить сроки подачи заявок, чтобы попытаться найти покупателя либо всего бизнеса SVB, либо его отдельных частей.

Ранее сообщалось, что выкупить обанкротившийся Silicon Valley Bank может банковская холдинговая компания из Северной Каролины First Citizens.

Silicon Valley Bank заявил о банкротстве 10 марта. Это 16-й по величине банк США, ориентированный на стартапы. Банкротство стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года и вторым по величине в истории США после банкротства Washington Mutual Bank. С начала месяца шесть крупнейших банков с Уолл-стрит потеряли почти $165 млрд рыночной капитализации.

По данным газеты The New York Times, Минюст США начал расследование по делу о банкротстве Silicon Valley Bank. По данным Reuters, акционеры Silicon Valley Bank подали иск в суд о мошенничестве к материнской компании — SVB Financial Group.

Подробнее о последствиях банкротства — в материале «Инвесторы засомневались в Уолл-стрит».

Кирилл Сарханянц