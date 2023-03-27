Депутат Алексей Вихарев отправил в зону СВО оборудование для артиллеристов

Глава медфракции депутатов городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев передал специальное оборудование для артиллеристов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.
Алексей Вихарев передал помощь для участников СВО
«Во время подготовки отправлял ребятам техническое оборудование, но в боевых условиях оно быстро выходит из строя. Парни попросили купить для них квадрокоптер и 20 активных наушников с эффектом шумоподавления. Посылка уже на месте. Считаю, что любая помощь позволяет нашим парням чувствовать поддержку из дома»,— сообщил господин Вихарев в своем Telegram-канале.
В октябре депутат отправил артиллеристам учебного гарнизона в Елани медикаменты и снаряжение для жизни в боевых условиях. В декабре Алексей Вихарев передал груз спецтехники мобилизованным связистам в 32-м военном городке.
По данным правительства Свердловской области, за последние две недели в Екатеринбурге через мобильный пункт Дома добровольцев по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих УрФО было собрано 1,5 т продуктов, вещей и медикаментов от жителей Урала. Как отметили в правительстве, по итогам 2022 года Свердловская область была признана одним из лидеров по объему собранной для мирных жителей и военнослужащих помощи.