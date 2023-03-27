Депутат Алексей Вихарев отправил в зону СВО оборудование для артиллеристов

Глава медфракции депутатов городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев передал специальное оборудование для артиллеристов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Вихарев передал помощь для участников СВО

Алексей Вихарев передал помощь для участников СВО



«Во время подготовки отправлял ребятам техническое оборудование, но в боевых условиях оно быстро выходит из строя. Парни попросили купить для них квадрокоптер и 20 активных наушников с эффектом шумоподавления. Посылка уже на месте. Считаю, что любая помощь позволяет нашим парням чувствовать поддержку из дома»,— сообщил господин Вихарев в своем Telegram-канале.

В октябре депутат отправил артиллеристам учебного гарнизона в Елани медикаменты и снаряжение для жизни в боевых условиях. В декабре Алексей Вихарев передал груз спецтехники мобилизованным связистам в 32-м военном городке.

По данным правительства Свердловской области, за последние две недели в Екатеринбурге через мобильный пункт Дома добровольцев по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих УрФО было собрано 1,5 т продуктов, вещей и медикаментов от жителей Урала. Как отметили в правительстве, по итогам 2022 года Свердловская область была признана одним из лидеров по объему собранной для мирных жителей и военнослужащих помощи.

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Ирина Пичурина