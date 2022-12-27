Депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев отправил спецтехнику мобилизованным связистам

Председатель медфракции городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев закупил и передал груз специальной техники, одежды и бытовых вещей для бригады связистов 32-го военного городка, рассказали в пресс-службе главы медфракции. «Продолжаю всесторонне поддерживать наших бойцов, закупаю то, что для них важно. Понимаю, что техническое снаряжение, предоставленное своевременно, облегчит им службу или даже спасет чьи-то жизни. Ребятам важно чувствовать и знать, что о них заботятся, их поддерживают и ждут дома»,— пояснил господин Вихарев.

Как сообщили в пресс-службе, мобилизованные написали депутату письмо на электронную почту с просьбой предоставить спецоборудование. Господин Вихарев направил для них квадрокоптер, бинокли, активные наушники для подавления шума, а также газовые горелки, прорезиненные дождевики, салфетки гемостатические для тампонирования ран и собранные в пункте приема гуманитарной помощи продукты и теплые вещи.

Депутат отправил помощь для военных в 23 раз. На прошлой неделе Алексей Вихарев помог мобилизованным в учебном центре в Елани. Он передал для артиллерийских дивизий техническое оборудование, а также одежду, обувь и продукты. За восемь месяцев период специальной военной операции (СВО) медфракция Екатеринбурга оказала помощь военным на сумму более 30 млн руб.

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Ирина Пичурина