В Польше еще одного иностранца арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России

Полиция Польши арестовала на три месяца иностранца по подозрению в шпионаже в пользу России. Во время допроса он признал вину, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщил пресс-секретарь районной прокуратуры Гданьска Гражин Вавринюк, его слова приводит радио RMF.

Полиция не сообщила имени и национальность арестованного. Его задержали во вторник, 21 марта, пишет RMF. Согласно заявлению прокуратуры, его завербовали в Польше.

По информации следствия, арестованный выполнял задания российской разведки как минимум с января 2023 года. Следствие считает, что он передавал информацию о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах, а также данные о работе обеспечивающих безопасность служб.

16 марта глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил о том, что в стране задержали девять иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу России. По его словам, задержанные «готовили акты диверсии по заказу российской разведки». По информации газеты Rzeczpospolita, среди задержанных нет граждан России.

Олеся Павленко