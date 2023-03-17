Rzeczpospolita: россиян нет среди задержанных в Польше по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Среди девяти иностранцев, которых 16 марта задержали в Польше по подозрению в шпионаже в пользу России, были граждане Украины и Белоруссии. Россиян среди задержанных не было. Об этом сообщила польская газета Rzeczpospolita.

«Люди с российским гражданством сразу бросились бы в глаза. Вероятно, поэтому были завербованы представители других национальностей»,— считает собеседник издания.

Вчера, 16 марта, глава МВД Польши Мариуш Каминьский рассказал, что за последние дни Агентство внутренней безопасности (АВБ) задержало девять человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Тогда господин Каминьский указал, что задержанные были иностранцами «из-за восточной границы».

По данным польских спецслужб, шпионская группа следила за железнодорожными маршрутами страны. В ее задачи входило выявление, мониторинг, документирование транспорта с вооружением для Украины. Согласно выводам АВБ, «группе также было приказано вести пропагандистскую деятельность с целью дестабилизации польско-украинских отношений».

Милена Костерева