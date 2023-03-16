В Польше задержаны девять иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу России

В Польше задержаны девять иностранцев, которых подозревают в шпионаже в пользу России, сообщил глава МВД страны Мариуш Каминьский. Министр утверждает, что задержанные «готовили акты диверсии по заказу российской разведки».

«В последние дни Агентство внутренней безопасности задержало девять человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Задержанные — это иностранцы из-за восточной границы»,— пояснил господин Каминьский (цитата по ТАСС). Он уточнил, что шесть задержанных уже помещены под арест.

Мариуш Каминьский подчеркнул, что, согласно данным польских спецслужб, в задачи шпионской группы входило выявление, мониторинг, документирование транспорта с вооружением для Украины. Подозреваемые также «готовились к диверсионным действиям с целью парализовать поставки оборудования, вооружения и помощи Украине», добавил министр.

Накануне RMF24 сообщило , что в стране была раскрыта «российская шпионская сеть». По данным польской радиостанции, группа должна была заниматься «подготовкой диверсионной деятельности в Польше», в связи с этим на железных дорогах и объектах критической инфраструктуры ввели режим повышенной готовности.

Ранее в правительстве Польши сообщили, что с начала российской военной операции на Украине в Польше были задержаны семеро человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России и Белоруссии.

Александр Кислов