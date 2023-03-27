Суд изъял в доход государства имущество Малика Гайсина и нескольких его компаний

Ленинский райсуд Екатеринбурга изъял в доход государства имущество уральского бизнесмена Малика Гайсина и связанных с ним ООО «Вагран», ООО «Корона Тэхет», ООО «Актай-М», рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе суда. Соответствующий иск в суд направил заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев. По делу выдано десять исполнительных листов.

Напомним, в отношении Малика Гайсина сейчас расследуется уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил уральского бизнесмена под домашний арест до 13 мая. По данным местных СМИ и telegram-каналов, уголовное дело связано со срывом гособоронзаказа на заводе, гендиректором которого является Малик Гайсин. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина