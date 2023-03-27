Завод по переработке шин за 770 млн рублей запущен в Кузбассе

В Кемеровской области ООО «Вторичные ресурсы Сибири», связанное с Сибирской горно--металлургической компании (СГМК), начало переработку крупногабаритных шин. Мощность предприятия – 13-15 тыс. тонн сырья в год. Инвестиции в проект – 770 млн руб. Площадь производства составила 4 тыс. кв м. Завод разместился на площадке в Новокузнецке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Планируется, что новое предприятие будет ежегодно производить 5 тыс. тонн шинного регенерата для производства автомобильных шин и пуленепробиваемых колес, а также 4 тыс. тонн крошки разных фракций для покрытия автодорог, спортивных и детских площадок. Поставки продукции планируются в РФ, Казахстан, Узбекистан, Республику Беларусь.

По данным региональных властей, в области ежегодной образуется около 30 тыс. тонн отходов крупногабаритных шин.

В 2021 году, когда анонсировался проект, инвестиции в его реализацию заявлялись в объеме 477 млн руб., мощность переработки – 16 тыс. тонн.

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Оксана Павлова