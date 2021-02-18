С крошкой шин в Кузбасс пришел

Компания «Вторичные ресурсы Сибири», связанная с группой СГМК, построит в Кемеровской области завод по переработке автомобильных шин с производством резиновой крошки и шинного регенерата. Инвестиции в проект составляют около 500 млн руб. Мощность предприятия — около 16 тыс. т автомобильных шин в год. Эксперты говорят, что если компания сможет выйти на заявленные мощности по переработке, то может стать одной из крупнейших в отрасли за Уралом. В то же время они отмечают, что основной проблемой является сбор сырья — отходообразователи не спешат сдавать использованные шины в переработку, а на законодательном уровне в некоторых случаях такая ответственность не закреплена.



ООО «Вторичные ресурсы Сибири» (ВРС) предложило властям Кемеровской области реализовать в ТОСЭР «Новокузнецк» проект переработки крупногабаритных шин и других резинотехнических изделий. В пресс-службе регионального департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства со ссылкой на данные компании сообщили „Ъ-Сибирь“, что перерабатывающая мощность нового производства составит 15,8 тыс. т в год. В качестве готовой продукции оно будет выпускать ежегодно 4,9 тыс. т металлолома и 6,9 тыс. т резиновой крошки, часть которой будет перерабатываться в шинный регенерат (продукт, способный к повторной вулканизации, используется для производства шин и других резиновых изделий) — его планируется производить 4 тыс. т в год.

Основными потребителями резиновой крошки, как считают в компании, будут предприятия России и Казахстана, регенерата — России и Китая. С некоторыми из потенциальных потребителей, по данным гендиректора ВРС Виктора Кутылкина, уже заключены договоры на поставку продукции, в том числе «проработан вопрос экспорта регенерата в Китай».

Инвестиции в проект составят 477 млн руб., срок реализации — один год. Производство разместится в Новокузнецке на месте ранее закрытого Кузнецкого цементного завода.

Компания ВРС зарегистрирована в Новокузнецке в 1991 году, ведет деятельность в сфере обработки отходов резины. 100% компании принадлежат Александру Рыбкину, который является совладельцем Сибирской горно-­металлургической компании (СГМК). Строительство завода по выпуску резиновой крошки — уже второй проект СГМК на этой площадке, которая была приобретена компанией Александра Рыбкина ООО «Регионстрой» в составе имущественного комплекса ООО «Кузнецкий цементный завод» в октябре 2017 года. В июне прошлого года ООО «Экомет» (дочка ООО «УК „СГМК“») заявило о планах реализовать проект по переработке алюминийсодержащего лома в алюминиевые сплавы стоимостью 423 млн руб. Он предполагает переработку 18 тыс. т лома в год с производством 16 тыс. т сплавов.

По данным начальника департамента инвестполитики и развития предпринимательства правительства Кузбасса Елены Чуриной, положительные заключения на проект предприятия по переработке шин представили администрация Новокузнецка, министерство природных ресурсов и экологии, а также минфин Кузбасса. Заместитель главы Новокузнецка по экономике Ирина Прошунина сообщила, что предус­мотренная проектом технология позволяет рассчитывать «на полное отсутствие негативного эффекта на экологию города».

Директор ООО «Кузнецкэкология» (ведет переработку шин под Новокузнецком) Антон Хамин отметил, что переработка шин в Кузбассе развивается активно, и регион можно считать лидером в этой отрасли как по числу предприятий, так и по разнообразию применяемых технологий и оборудования. По его оценке, угольщики, которые по старой советской традиции долгое время просто засыпали отработанные шины в отвалах, «постепенно осознают необходимость нормальной утилизации», и объемы переработки растут. Проект ВРС, отметил он, предложен крупной компанией, которая может позволить себе конкурировать за сырье с другими предприятиями отрасли.

Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов отметил, что большинство предприятий по переработке шин возводится в специальных экономических зонах при поддержке региональных властей. При этом в большинстве случаев мощности по переработке на таких предприятиях не превышают 10 тыс. т в год, заявленный ВРС объем годовой переработки до 16 тыс. т — выше среднего по рынку, отмечает эксперт.

По данным исполнительного директора ассоциации «Экошинсоюз» Сергея Подойникова, мощности некоторых крупнейших переработчиков шин в России превышают 70 тыс. т в год. Он отмечает, что не всегда производственные мощности переработчиков загружены на 100%. «В отрасли „бутылочным горлышком“ является сбор сырья. Отходообразователи не спешат сдавать использованные шины в переработку и менять свои бизнес-процессы, а на законодательном уровне в некоторых случаях такая ответственность не закреп­лена. Механизмов для отслеживания процесса от покупки шин, например угольной компанией, до их утилизации сейчас нет»,— говорит он. Эксперт не исключает, что если новокузнецкая компания сможет загрузить полностью заявленные мощности, то войдет в число крупнейших за Уралом предприятий по переработке шин.

Игорь Лавренков, Кемерово, Оксана Павлова