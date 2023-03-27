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Коммерсантъ FM
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В ООН ждут торможения глобального рынка

Мониторинг мировой торговли

В 2022-м объем мировой торговли составил рекордные $32 трлн, следует из нового доклада ЮНКТАД. Около $25 трлн пришлось на торговлю товарами (рост примерно на 10% по сравнению с 2021 годом), еще $7 трлн — на торговлю услугами (+15% к 2021 году). Рекордные значения обеспечил устойчивый рост в первой половине года, во второй, отмечают эксперты, он оставался незначительным. В четвертом квартале относительно третьего торговля товарами и вовсе сократилась примерно на $250 млрд.

Среди позитивных тенденций, зафиксированных по результатам 2022 года, аналитики отмечают высокие показатели торговли зелеными товарами: несмотря на общее торможение, торговля ими во второй половине 2022-го выросла примерно на 4%. По предварительным оценкам, совокупная стоимость таких товаров в 2022-м достигла рекордного значения в $1,9 трлн (на $100 млрд больше, чем в 2021-м). Серьезнее всего вырос спрос на электромобили (+25% к 2021 году), экоупаковку (+20%) и ветряные турбины (+10%). Ранее в ЮНКТАД ждали, что рынок экологически чистых товаров достигнет объема в $2,1 трлн к 2030 году.

Несмотря на квартальные колебания, в долгосрочной перспективе мировую торговлю ожидает замедление (см. график), полагают в организации. Согласно текущим прогнозам, за первый квартал 2023-го торговля товарами в мире вырастет примерно на 1%, услугами — на 3% (чуть более активный рост связан с продолжающимся восстановлением туристического сектора и повышенным спросом на IT-услуги). Во второй половине года рост может несколько ускориться, считают аналитики: оптимизм связан с продолжающимся восстановлением Китая, обновленными прогнозами о том, что в 2023-м ЕС и США удастся избежать рецессии, снижением стоимости доставки (так, индекс тарифов на контейнерные перевозки в Шанхае вернулся к допандемийному уровню и, как ожидается, останется низким в течение всего 2023 года) и ослаблением доллара.

Впрочем, неопределенность в оценках перспектив глобальной торговли сохраняется, отмечают в ЮНКТАД: серьезное влияние на нее оказывают последствия военной операции РФ на Украине, а также опасения, связанные с инфляцией, высокими ценами на сырьевые товары и сочетанием «рекордных уровней мирового госдолга и высоких процентных ставок».

Кристина Боровикова

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