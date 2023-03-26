В Турцию за компанией

Россияне зарегистрировали в Турции рекордное число компаний за год. По данным Фонда исследований экономической политики республики, в 2022-м появилось 1,3 тыс. юрлиц, что на 670% больше, чем годом ранее. Кроме того, граждане РФ стали главными покупателями недвижимости в стране. Все ли устраивает бизнесменов, которые открыли свои компании в Турции? Об этом “Ъ FM” спросил самих предпринимателей. С подробностями — Владислав Викторов.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Компании в Турции россияне открывают по разным причинам. Одни полностью релоцируют свой бизнес в республику, другие ищут выход на международные рынки. В основном это предприниматели, которые занимаются логистикой, легкой промышленностью и недвижимостью. Еще одно перспективное направление — IT. Только в 2021 году, по данным экспертов портала RB.ru, турецкие стартапы привлекли $1,6 млрд инвестиций. При этом на долю Стамбула — основного бизнес-центра — пришлось 90% вложений.

Привлекла перспективность турецкого рынка и сооснователя платформы по автоматизации офлайн-маркетинга Phygital Signage Николая Ермишина, его компания запустила свой бизнес в Стамбуле в минувшем году: «Для IT-компаний здесь есть плацдарм. Мы работаем в нише Digital Signage. Для сравнения: в России этот рынок оценивается в $120 млн, но с низким темпом роста, в Турции — $80-90 млн, но с очень высоким темпом роста. Кроме того, в Турции лояльное законодательство, необязательно иметь гражданство и даже вид на жительство.

Но существуют два болезненных момента. Первый — это, грубо говоря, "турецкий рандом": то, что написано в законе, и практика его применения может немного отличаться в зависимости от региона. И второй — это очень резкое принятие решений».

Большинство тех, кто обычно размещался на маркетплейсах Ozon и Wildberries, также стали переводить производства в Турцию. Да и сами площадки не отстают. Тот же Ozon еще в августе 2022-uj организовал свое представительство в Стамбуле. Компания планирует наращивать ассортимент и делать упор на местные бренды одежды.

Но все же не для всех Турция — удачный вариант для ведения бизнеса. Так, владелец Mr.Doors Максим Валецкий, который открыл дочернюю компанию в республике, планирует в скором времени релоцировать предприятие в другую страну: «Турция — один из самых непривлекательных регионов, в котором мне приходилось работать.

Галопирующая инфляция, крайне плохая бизнес-инфраструктура, ужасные банки с очень дорогим обслуживанием, довольно византийское законодательство в деловой отрасли, с массой бюрократии, с обязательной продажей валютной выручки.

Компанию нам удалось зарегистрировать с пятого раза, так как в стране нет никаких цифровых услуг. Открыли мы ее от безысходности, потому что нам нужно было проводить большие международные сделки. С большой вероятностью мы ее закроем, возможно, откроемся в Дубае. Турция — для турков, там иностранцам делать-то, в общем, нечего».

Между тем, по данным Фонда исследований экономической политики Турции, продажи недвижимости в республике увеличились более чем на 200% за год. Наиболее популярными направлениями стали Стамбул и Анталья. Владельцам жилья проще получить ВНЖ, а, учитывая, что перед президентскими выборами в Турции оппозиция все чаще говорит о том, что такой опции иностранцев стоит лишить, многие россияне торопятся с покупкой.

Недвижимость в республике становится основным защитным активом для тех, у кого нет турецкого гражданства, подчеркнул финансовый консультант, управляющий партнер компании Lenar Wealth Management Ленар Рахманов:

«Чаще всего открывают формат ООО. Налог на прибыль составляет примерно от 20% до 23%, и НДС – 18%. Спокойно можно быть учредителем этих компаний, за исключением отдельных видов деятельности, которые требуют лицензии либо даже гражданства Турции. Это, в частности, врачебное дело, некоторые сферы строительства. Сложности могут возникать на стадии открытия счета.

Кроме того, если в России ты у потенциального партнера запросишь документы, то к этому отнесутся нормально, это же бизнес, а в республике на тебя могут обидеться, посчитав, что ты не слишком доверяешь человеку. Все хотят получить себе паспорт для того, чтобы вести свой бизнес наиболее защищенным образом в Турции».

Тренд на релокацию оказал влияние и на другие страны. Так, за прошлый год в Армении было открыто около 2,5 тыс. юрлиц, а также 4 тыс. ИП, заявляли местные власти. В Грузии с марта по август прошлого года было открыто 7,5 тыс. компаний, а число индивидуальных предпринимателей, по данным Агентства публичного реестра страны, к марту 2023-го там выросло до 16 тыс.

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Анна Маргулис