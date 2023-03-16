Логисты разобрались с транзитом

Российские власти, наконец, признали трудности с транзитом товаров через Турцию. Посол в Анкаре Алексей Ерхов заявил об «определенном ужесточении правил следования грузов». Речь идет о прекращении поставок товаров нетурецкого происхождения, о котором “Ъ FM” сообщил неделю назад. Но перевозчикам удалось найти выход. Как устроен транзит грузов из Турции сейчас? С подробностями — Иван Корякин.

В самом заявлении российского посла нет ничего нового. Об ужесточении транзита грузов в Россию “Ъ FM” рассказывал еще неделю назад. Но только сейчас проблему признали на официальном уровне. «Мы как раз и разбираемся с этим вопросом», — цитирует ТАСС Алексея Ерхова.

Бизнес разобрался довольно быстро. Опытным путем выяснили, что при указании другой страны вместо России, электронная декларация не блокируется. И в таком режиме логисты работают уже неделю, рассказал генеральный директор компании «Оптималог» Георгий Властопуло:

«На каких-то таможнях можно указать только страну, на каких-то — и страну, и нероссийскую фирму. Выпускают эту транзитную декларацию — груз покидает территорию Турции. Далее он может без проблем приехать в Россию и на таможенном терминале через определенную процедуру либо через письма пройти процедуру импортного таможенного оформления в РФ».

На рынке осторожно предполагали, что все дело в зерновой сделке, якобы транзит — это часть политической игры, не чуждой Турции. Во вторник Москва объявила о продлении продовольственного соглашения, но ничего не изменилось. Видимо, действительно виноваты санкции и давление США, говорит партнер адвокатского бюро NSP Арсен Аюпов:

«Нам с обеих сторон говорят, что это, похоже, надолго. Турецкие коллеги мне сказали, что склады битком набиты российской продукцией — вывозить не могут. Наверное, надо еще немножко подождать и посмотреть, какой эффект окажет зерновая сделка, ведь ее продлили всего на 60 дней. Но, скорее всего, эта история связана все-таки с санкциями».

По словам собеседников “Ъ FM”, большинство турецких брокеров отказываются оформлять транзит по серой схеме — через третьи страны. Возможно, они не готовы рисковать. Хотя за такой подлог, по крайней мере, пока никого не наказывают, продолжает Георгий Властопуло:

«Для Турции груз является транзитным и не подлежит выпуску во внутреннее потребление. Для компании, на которую они идут, в принципе тоже особых последствий нет. Но, возможно, будут запрашивать импортные декларации страны-получателя, которая была указана при оформлении транзита, мол, дошел туда груз или нет. Такой сценарий маловероятен, но возможен».

Если же транзит в Россию запретят фактически, варианты все равно останутся. Даже через ту же Турцию, говорит ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Портанский:

«Сначала товары поступают формально в адрес Турции, там растамаживаются, становятся турецкими, а потом оттуда вывозятся к нам. Но это будет дороже, поскольку там появляются налоги, например, НДС. Это может увеличить стоимость на 20%».

Остаются еще Казахстан, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты, хотя на них тоже давят США и другие страны. Российские логисты найдут варианты, последний год они только этим и занимаются. Другое дело, что пространства для маневра становится все меньше. А ставки — выше.

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Илья Сизов