«Суперджет» пойдет по проводам

Как выяснил “Ъ”, Федеральная сетевая компания (ФСК), приобрела новый SSJ-100. Стоимость сделки источники “Ъ” оценивают в 3,5–4 млрд руб., а VIP-компоновку салона — в еще около $10 млн. У компании уже есть Bombardier Global, избавляться от которого она не планирует. По данным “Ъ”, на эксплуатацию двух лайнеров ФСК потратит 2,3 млрд руб. за три года, хотя потребность в перелетах резко упала. Крупный бизнес и частные покупатели с начала санкций проявляют интерес к SSJ в VIP-версии. Но, как отмечают участники рынка, свободных бортов нет, в связи с чем топ-менеджеры довольствуются бизнес-классом «Аэрофлота» или арендуют бизнес-джеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” источники в авиапроме, ФСК (находится в процессе объединения с «Россетями») купила у ПАО «Иркут» (входит в ОАК) новый Superjet-100 в компоновке на 16 кресел с увеличенной дальностью полета. Сумма сделки, по данным “Ъ”, составила 3,5–4 млрд руб. Информацию о покупке “Ъ” подтвердили обе стороны сделки. В ФСК говорят, что «стоимость воздушного судна соответствует рыночной на дату приобретения». В ОАК уточнили, что контракт заключен в конце 2020 года и «предполагает поставку нового самолета, который находится на этапе дооснащения опциональным оборудованием». По данным “Ъ”, борт стоит на площадках «Тулпар Аэро Групп» в Казани для перекомпоновки салона в VIP-версию. Работы должны закончить к концу апреля.

По оценкам собеседников “Ъ”, за VIP-салон заказчик заплатит еще около $10 млн. Стоимость ремаркетинга под VIP-борт составляет $2-10 млн, подтверждает управляющий директор Jet24 Павел Захаров: основные затраты связаны с проведением электрокоммуникаций, установкой систем безопасности и модулей развлечения с «умным освещением» и настройками кресел.

По подсчетам Ассоциации деловой авиации, российские клиенты до санкций использовали около 500 бизнес-джетов. По словам экспертов, реальное число аффилированных с россиянами бортов превышает 600–800. На сегодня, по словам Павла Захарова, около 150–200 самолетов переведены в российскую регистрацию, что открыло для них возможность полетов в «неевропейское зарубежье». При этом клиенты, отмечает господин Захаров, в 2022 году демонстрировали интерес к отечественным самолетам, но в свободной продаже бортов нет. Также потенциальных клиентов беспокоят возможные сложности с обслуживанием российско-французских двигателей SaM-146.

У «Россетей» уже есть бизнес-джет Bombardier Global 5000. Среди крупных компаний свои самолеты использует, например, «Газпром» (в том числе 10 SSJ-100 и 14 бизнес-джетов Falcon) и авиакомпания «Северсталь» (четыре SSJ-100 в пассажирской версии и четыре региональных Bombardier CRJ-200). Но чаще топ-менеджеры арендуют бизнес-джеты, говорит гендиректор компании BJET Алексей Бутримов. По его данным, на рынке нет серьезного стремления выкупить SSJ на замену иностранным машинам, поскольку «отечественный самолет на 80% состоит из эксклюзивных комплектующих и обслуживать его сложнее, чем Bombardier».

Как рассказал “Ъ” участник рынка бизнес-авиации, его клиент обсуждал возможность ремаркетинга выставленных на продажу «Ильюшин Финанс Ко» (входит в «Ростех») разукомплектованных Ту-214. «Остановила цена и имиджевые риски: было бы привлечено внимание к бизнесу, который "забирает" самолеты у гражданской авиации»,— уточняет источник “Ъ”. Приобретение ФСК второго самолета собеседник “Ъ” называет «смелым ход на фоне демонстративного урезания издержек в остальном госсекторе».

По данным “Ъ”, ФСК планировала заключить контракт на эксплуатацию и техобслуживание Bombardier с авиакомпанией «РусДжет»: на стадии обсуждения условий предполагалось, что компания получит за услуги почти 1 млрд руб. в течение трех лет, а договор на управление и эксплуатацию SSJ-100 за тот же срок в компании оценивали еще в 1,3 млрд.

Источники “Ъ” говорят, что в ходе переговоров об обслуживании в ФСК признавали, что потребность в перелетах с использованием собственного воздушного парка в 2022 году по сравнению с 2021 годом «существенно сократилась». В самой компании причины предпочтения собственного самолета рейсам обычных перевозчиков не поясняют, но подчеркивают, что «воздушное судно будет использоваться в производственных целях». В ФСК добавили, что «Россети» продолжат эксплуатацию Bombardier Global 5000 и «вопрос его продажи не рассматривается». При этом с 2022 года «борт передан в коммерческое управление, что позволяет минимизировать затраты на его содержание».

Айгуль Абдуллина, Татьяна Дятел