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Фото: Nicolas Economou / NurPhoto via Getty Images

SSJ100 возвращаются из Ирландии в Россию

«Иркут» может выкупить шесть самолетов, на которых летала CityJet

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 9

Корпорация «Иркут» хочет выкупить самолеты Superjet 100 (SSJ100), от которых отказался единственный европейский эксплуатант — ирландская CityJet. Самолеты поставлялись ей в лизинг на 12 лет под гарантии остаточной стоимости со стороны производителя. Если выкуп состоится, машины будут переданы российским авиакомпаниям, которые смогут получить госсубсидии на их лизинг.


“Ъ” ознакомился с письмом директора филиала «Региональные самолеты» корпорации «Иркут» Олега Гуляева заместителю гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по экономике и финансам Алексею Демидову. В документе говорится, что «Иркут» хочет выкупить шесть SSJ100, которые использовала ирландская авиакомпания CityJet. Письмо, датированное 21 января, исходно было размещено в Telegram-канале «Угол атаки». В «Иркуте» подтвердили “Ъ”, что вопрос о выкупе SSJ100 у RJ Leasing обсуждается при участии ВЭБ.РФ.

Речь идет о воздушных судах с серийными номерами 95102, 95105, 95108, 95111, 95117, 95118, переданных CityJet в 2016–2017 годах через специально созданную лизинговую компанию RJ Leasing Ltd. Сделка тогда была профинансирована ВЭБ.РФ, а в 2017 году «Иркут» и «ОАК-Капитал» предоставили собственнику самолетов гарантию остаточной стоимости. Она предполагает, что по окончании срока лизинга владелец сможет вернуть самолеты за 40% от первоначальной стоимости или претендовать на возмещение разницы при перепродаже.

У CityJet был контракт на поставку 15 SSJ100 с опционом еще на 16 штук, но успела она получить только семь самолетов. Авиакомпания поставляла самолеты в «мокрый лизинг», то есть летала на них в интересах других перевозчиков, в частности Brussels Airlines. В 2019 году CityJet отказалась от SSJ100 из-за проблем с обслуживанием и нехваткой запчастей.

Владимир Путин, президент РФ, 13 мая 2020 года

(Необходимо) на 2020–2021 годы предоставить лизинговым компаниям государственные гарантии, а также выделить субсидии для снижения стоимости летного часа российских самолетов. Такая программа только за два первых года позволит обеспечить выпуск 59 новых самолетов на наших заводах

В письме поясняется, что в связи с досрочным прекращением договора лизинга между RJ Leasing и CityJet с ВЭБ.РФ обсуждается возможность выкупа воздушных судов в собственность «Иркута». Их планируется доработать, восстановить летную годность и в 2021–2022 годах поставить ООО «ПСБ-Авиапрофлизинг» (структура ПСБ). Средства от продажи RJ Leasing направит на погашение кредита перед ВЭБ.РФ.

Самолеты будут реализованы по программе поддержки лизинга российских воздушных судов, одобренной в мае 2020 года президентом Владимиром Путиным. Тогда он говорил, что программа должна за два года обеспечить выпуск «59 новых самолетов».

Летом 2020 года «Ведомости» писали, что у ОАК скопились как раз 59 SSJ100 в разной степени готовности. Предполагается, что их основными получателями станут авиакомпании группы «Аэрофлот», Red Wings, «Азимут» и, возможно, «Якутия», а профинансирует сделки оборонный банк ПСБ. Всего в 2020 году производитель передал 12 SSJ100 через лизинговые компании ГТЛК и «ПСБ-Авиапрофлизинг», в 2021–2022 годах планируются поставки еще порядка 40 самолетов.

В пресс-службе «Иркута» сообщили “Ъ”, что шесть самолетов, о которых идет речь, «эксплуатировались в Европе и находятся в хорошем техническом состоянии». На вопрос, какая авиакомпания получит их, там отметили, что «сейчас ведутся переговоры с потенциальными заказчиками», а госсубсидии распространятся на эти суда, если они будут переданы российским эксплуатантам. В ВЭБ.РФ и ПСБ на запросы “Ъ” не ответили. “Ъ” не удалось выяснить точный статус седьмого SSJ-100, который эксплуатировала CityJet.

В «Азимуте» отказались от комментариев, в «Аэрофлоте», Red Wings, «Якутии» не ответили на запрос. Сотрудник одного из перевозчиков, использующих SSJ100, сказал “Ъ”, что «самолеты в возрасте пяти лет, которые два года не летали, точно должны быть дешевле новых».

Единственным зарубежным коммерческим эксплуатантом SSJ100 остается мексиканская Interjet, в ее собственности находятся 22 самолета. Но в последние годы большая часть из этих судов не летала из-за сложного финансового положения авиакомпании. В январе издание Mexico News Daily писало, что перевозчик временно отменил все рейсы из-за кризиса, вызванного пандемией. В пресс-службе корпорации «Иркут» заявили “Ъ”, что на сегодня выкуп SSJ100 у Interjet не обсуждается.

«Спрос на SSJ100 на мировом рынке не просматривается, в то время как в России их пристроить вполне возможно»,— отмечает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Он добавил, что продолжающийся простой самолетов лишь снижает их рыночную стоимость.

Евгения Коляда


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