В США замедлился отток депозитов из мелких банков

В США замедлился переток розничных вкладов из мелких региональных банков в крупные банки федерального масштаба, сообщает телеканал CNBC. Бегство вкладчиков из мелких банков, которые не входят в число системно значимых банков США, стало массовым после банкротства в начале марта Silicon Valley Bank (SVB), где около 95% депозитов не подпадали под федеральную страховку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gary Cameron / Reuters Фото: Gary Cameron / Reuters

Уже тогда многие эксперты заявили, что основная опасность этого банкротства — кризис доверия вкладчиков к банкам, где депозиты не подпадают под государственную страховку. Влиятельный инвестор миллиардер Билл Акман заявил тогда, что у правительства США «есть 48 часов для принятия мер», в противном случае ситуация могла стать необратимой. «Позволив обанкротиться SVB без защиты всех его депозитов, власти всем дали понять, что такое незастрахованный депозит — ничем не обеспеченное неликвидное обязательство обанкротившегося банка»,— отметил инвестор.

По словам неназванных источников CNBC в банковской сфере, отток вкладов стал замедляться после 16 марта, когда 11 крупнейших банков США договорились предоставить банку First Republic $30 млрд. First Republic, специализирующийся на ипотечном кредитовании, оказался в числе американских банков, испытывающих серьезные финансовые проблемы. Слухи о проблемах банка появились вместе с новостью о банкротстве SVB.

Некоторые эксперты согласны с тем, что отток депозитов из региональных банков замедлился, но предупреждают, что многие вкладчики до сих пор испытывают нервозность. «Сейчас общая обстановка очевидно успокоилась,— цитирует телеканал сооснователя инвесткомпании Brex Энрике Дюбуграса.— В последнее время было много снятий и переводов (вкладов.— "Ъ"), поэтому многие люди все еще предпочитают нести деньги в более крупные банки».

Евгений Хвостик